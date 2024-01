LIVE Snowboard, PGS Scuol 2024 in DIRETTA: gli azzurri sfidano Karl

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale delle fasi finali del PGS di Scuol, appuntamento valevole per la Coppa del Mondo 2023-2024 di snowboard parallelo. Come sempre, gareggeranno sia i maschi che le femmine (partiranno tutti dalle qualificazioni alle ore 9:30 e poi chi supererà il turno gareggerà nelle fasi finali dalle 13:30) e sicuramente lo spettacolo non mancherà.

In campo maschile l’Italia potrà contare su una squadra di grandissimo spessore, che comprende pure l’attuale leader della Coppa del Mondo, ossia Edwin Coratti, che quest’oggi proverà ad andare a caccia del successo. Oltre all’azzurro classe 1991, cercheranno di ottenere un grande risultato anche Maurizio Bormolini, Daniele Bagozza (reduce dal successo del PSL di Davos), l’eterno Dominik Fischnaller, Aaron March e Mirko Felicetti.

In ottica vittoria, gli italiani dovranno vedersela soprattutto con l’austriaco Benjamin Karl (attualmente primo nella graduatoria che considera solo i PGS), ma allo stesso tempo dovranno fare attenzione anche ad altri avversari, come ad esempio sulla carta pericolosi, come ad esempio l’altro austriaco Andreas Prommegger, lo sloveno Zan Kosir, i coreani Sangho Lee e Sangkyum Kim e i padroni di casa Dario Caviezel e Gian Casanova.

Nella gara femminile l’Italia avrà sicuramente meno possibilità di vincere la gara, ma di certo non sarà impossibile conquistare un ottimo risultato. La punta sarà senza dubbio Lucia Dalmasso, che, dopo due secondi posti di fila tra il PGS di Cortina d’Ampezzo e il PSL di Davos, lotterà di nuovo per il podio soprattutto con la tedesca Ramona Theresia Hofmeister, le austriache Daniela Ulbing e Sabine Schoeffmann, la giapponese Tsubaki Miki e la svizzera Julie Zogg. Oltre a Dalmasso, gareggeranno poi per l’Italia anche Elisa Caffont e Jasmin Coratti, due atlete che proveranno sicuramente a mettersi in mostra.

OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale delle fasi finali del PGS di Scuol, appuntamento valido per la Coppa del Mondo 2023-2024 di snowboard parallelo. È importante sottolineare che il via delle fasi finali verrà dato alle ore 13.30, ma i nostri aggiornamenti in tempo reale cominceranno alle ore 13.10: vietato mancare!

Photo LiveMedia/Luca Tedeschi

