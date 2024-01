Calendario Mondiali nuoto di fondo 2024: programma, orari, tv, streaming

Dal 3 all’8 febbraio l’Old Port di Doha (Qatar) sarà teatro delle gare dei Mondiali di nuoto di fondo 2024. Le prove in acque libere saranno importanti per andare a definire il quadro dei qualificati alle Olimpiadi di Parigi 2024, dopo quanto accaduto nella rassegna iridata a Fukuoka (Giappone) dell’anno scorso.

In casa Italia si punta in grande, come al solito, con Gregorio Paltrinieri e Domenico Acerenza desiderosi di imporsi e di dare segnali importanti in vista dei Giochi. Una squadra che al maschile punta tanto su queste due punte per fare la differenza in questa competizione.

Sul versante femminile Ginevra Taddeucci e Giulia Gabbrielleschi sono le atlete che hanno dato le maggiori garanzie, ma attenzione anche ad Arianna Bridi e Barbara Pozzobon. Giova ricordare che nella 10 km ci si giocherà per l’appunto la qualificazione olimpica.

I Mondiali di nuoto di fondo a Doha (Qatar), in programma dal 3 all’8 febbraio, saranno trasmessi in diretta televisiva da RaiSport HD; in streaming su RaiPlay. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali quotidiane.

CALENDARIO MONDIALI NUOTO DI FONDO 2024

Sabato 3 febbraio (orari italiani)

08:30 10 km femminile

Domenica 4 febbraio (orari italiani)

08:30 10 km maschile

Mercoledì 7 febbraio (orari italiani)

11.00 5 km maschile

Giovedì 8 febbraio (orari italiani)

08:30 staffetta mista 4×1,5 km

PROGRAMMA MONDIALI NUOTO DI FONDO 2024: COME SEGUIRLI IN TV/STEAMING

Diretta tv: RaiSport HD

Diretta streaming: RaiPlay

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: LaPresse