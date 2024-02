Nuoto di fondo, Gregorio Paltrinieri: “Vorremmo che fosse sempre oro, però lo sport non è così”

L’Italia conquista la medaglia d’argento nella staffetta 4×1500 mista dei Mondiali 2024 di nuoto di fondo: l’Australia beffa gli azzurri, a lungo in testa alla gara, allo sprint. Ai microfoni di Rai Sport ha parlato Gregorio Paltrinieri, terzo frazionista italiano.

Paltrinieri vede il bicchiere mezzo pieno: “In ogni caso prendere una medaglia non è mai facile e noi ci stiamo ripetendo anno dopo anno. Non può essere sempre oro, o meglio, vorremmo che fosse sempre oro, però lo sport non è così. Questa volta è successa questa situazione dove sapevamo ci fosse il più forte del panorama negli ultimi metri. Mimmo ha provato a staccarlo, si vedeva, sia in fase di discesa che nell’ultimo tratto ha fatto qualche accelerata. Così è stato difficile scrollarselo di dosso e quindi lui ha chiuso bene, però siamo molto contenti, siamo di nuovo a podio“.

Sulle prossime gare in corsia: “Avevo deciso di magari di concentrare un po’ di più le energie nervose sulla vasca, di fare una preparazione per la vasca facendo una sorta di riscaldamento-introduzione con il fondo, quindi ho rinunciato alla 10 km, la 5 km l’ho fatta non benissimo, però mi ha dato buone istruzioni per oggi. Oggi mi sentivo già molto meglio, e quindi adesso testa alla vasca. Vorrei provare a fare due buone gare, c’è ancora qualche giorno di riposo, poi ci siamo“.