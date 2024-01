Calendario Europei short track 2024: programma Gdansk, orari, tv, streaming

Dal 12 al 14 gennaio l’anello di ghiaccio di Gdansk (Polonia) sarà teatro degli Europei 2024 di short track. In questa sede vedremo scendere in pista i migliori esponenti del Vecchio Continente nelle distanze che vanno dai 500 metri individuali alle staffette e lo spettacolo non mancherà di certo. L’Italia vorrà recitare un ruolo da protagonista.

La compagine tricolore dovrà rinunciare a una delle sue punte, Martina Valcepina. L’azzurra si è gravemente infortunata nel corso della Coppa del Mondo e non potrà dare il suo contributo nelle gare di velocità pura e anche per le prove a squadre. Un’assenza che peserà senza dubbio negli equilibri del gruppo tricolore.

Si spera che Pietro Sighel, in questo senso, sappia ritrovare il filo del discorso interrotto. Non è stata una stagione invernale da incorniciare per il pattinatore nostrano. Poca brillantezza nelle tappe del massimo circuito internazionale. Vedremo se la preparazione fisica sarà stata tale da dargli le giuste sensazioni per la rassegna continentale.

Gli Europei di short track, previsti dal 12 al 14 gennaio, saranno trasmessi in tv dai canali di Eurosport, in streaming su Eurosport Player, Discovery Plus. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali dei giorni di gara.

CALENDARIO EUROPEI SHORT TRACK 2023

Venerdì 12 gennaio

Dalle 10.00 – Qualifying Rounds 1500, 500, 1000 metri donne e uomini; quarti di finale Mixed Team Relay; quarti di finale 1500, 500 metri donne e uomini a Gdansk (Polonia) – Diretta streaming su Eurosport Player, Discovery Plus.

Sabato 13 gennaio

Dalle 10.00 – Ripescaggi 1500, 500 metri uomini e donne a Gdansk (Polonia)

Dalle 13.32 – Semifinali e Finali 1500 metri uomini e donne; quarti di finale, semifinali e Finali 500 metri uomini e donne; semifinali staffette donne e uomini a Gdansk (Polonia) – Diretta streaming su Eurosport Player, Discovery Plus.

Domenica 14 gennaio

Dalle 10.00 – Ripescaggi 1000 metri uomini e donne a Gdansk (Polonia)

Dalle 13.32 – Quarti di finale, semifinali e Finali 1000 metri uomini e donne; semifinali e Finali Mixed Team Relay; Finale A staffetta femminile; Finale A staffetta maschile a Gdansk (Polonia) – Diretta streaming su Eurosport Player, Discovery Plus.

PROGRAMMA EUROPEI SHORT TRACK 2023: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: gli Europei di short track a Gdansk (Polonia) andranno in onda sul canali di Eurosport, da ufficializzare il palinsesto.

Diretta streaming: Eurosport Player, Discovery Plus.

Diretta Live testuale: OA Sport

Foto: Comunicato stampa FISG

Leggi tutte le notizie di Short Track su OA Sport...