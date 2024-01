Short track: l’Italia chiude gli Europei con un oro e un argento, ma l’Olanda la beffa nel medagliere

L’Italia ha tenuto testa all’Olanda agli Europei di short track. Una prestazione eccezionale quella della Nazionale azzurra, che ha anche sfiorato la vittoria del medagliere della competizione continentale. L’Italia ha concluso al secondo posto con sei medaglie in totale e con quattro ori come l’Olanda, che ha battuto gli azzurri per il numero complessivo degli argenti (quattro contro due).

Sicuramente Pietro Sighel è stato il grande mattatore della competizione, visto che è diventato il primo pattinatore della storia a conquistare tre medaglie d’oro nelle gare individuali nella stessa rassegna continentale. L’ultima gemma è arrivata nei 1000 metri con il trentino che ha battuto il britannico Niall Treacy e il belga Stijn Desmet.

Oggi è arrivato anche l’argento della staffetta femminile azzurra, con il quartetto composto da Arianna Sighel, Elisa Confortola, Gloria Ioriatti e Chiara Betti che ha concluso al secondo posto alle spalle della favoritissima Olanda. Bronzo, invece, per la Francia.

La quinta medaglia d’oro dell’Italia è sfumata all’ultima curva della staffetta mista (Pietro Sighel, Thomas Nadalini, Arianna Sighel, Chiara Betti. Purtroppo dopo un clamoroso sorpasso all’ultima curva sull’Olanda, Sighel ha perso il controllo ed è scivolato, con la squadra azzurra dunque finita al quarto posto. Vittoria per l’Olanda, che ha battuto la Polonia padrone di casa in volata, bronzo per il Belgio.

Olanda che è stata l’assoluta dominatrice delle staffette. Oltre alla vittoria nella mista e nella femminile, gli olandesi hanno conquistato il quarto oro anche nella staffetta maschile. Un arrivo in volata per il quartetto orange con il Belgio secondo e la Polonia terza.

