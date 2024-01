Calendario Europei pattinaggio artistico oggi: orari sabato 13 gennaio, programma, tv, streaming

Ultima giornata di competizioni a Kaunas, città della Lituania che sta ospitando questa settimana i Campionati Europei 2024 di pattinaggio artistico. Sarà un giorno importantissimo, in quanto verranno assegnate le medaglie nella danza, specialità che vede al momento Guignard-Fabbri al comando.

Gli allievi di Barbara Fusar Poli si sono resi protagonisti di una brillante rhythm dance, dove hanno staccato di oltre un punto i diretti rivali Lilah Fear-Lewis Gibson, gettando le basi per la seconda vittoria consecutiva nella rassegna continentale. Fari puntati poi anche su Victoria Manni-Carlo Roethlisberger, al momento quindicesimi. L’inizio della gara è fissato per le ore 17:30

Prima si svolgerà però il free program individuale femminile (inizio ore 12:00), segmento che sarà contrassegnato dalla lotta a tre tra la leader Loena Hendrickx, Nina Pinzarrone e la detentrice del titolo Anastasiia Gubanova. Per l’Italia l’obiettivo sarà invece piazzare due pattinatrici nelle prime dieci posizioni, risultato nel mirino di Sarina Joos, attualmente nona, ma più complesso da realizzare per Lara Naki Gutmann, chiamata alla rimonta dal dodicesimo posto.

Il Campionato Europeo di pattinaggio artistico sarà visibile integralmente sulla piattaforma Discovery+. Per l’ultima giornata di competizioni è previsto un collegamento in diretta su RAI Sport+HD per la free dance. Di seguito tutti i dettagli.

CALENDARIO EUROPEI PATTINAGGIO ARTISTICO 2023 OGGI

Sabato 13 gennaio

12:00-15:52 Free program individuale femminile

17:30-20:50 Free dance danza sul ghiaccio

EUROPEI PATTINAGGIO ARTISTICO 2023, ORDINE DI ENTRATA (togliere un’ora per l’orario italiano)

EUROPEI PATTINAGGIO ARTISTICO 2023: COME VEDERE LA QUARTA GIORNATA IN TV E STREAMING

Diretta tv : 18:20 RAI Sport+HD Free dance

: 18:20 RAI Sport+HD Free dance Diretta streaming : Discovery+ (integrale), Rai Play,

: Discovery+ (integrale), Rai Play, Diretta Live testuale: OA Sport

Foto: IPA Sport/Tomasz Jastrzebowski

