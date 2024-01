VIDEO Guignard-Fabbri davanti a tutti nella rhythm dance agli Europei: riviviamo il magico programma degli azzurri

L’Italia continua a recitare un ruolo da protagonista ai Campionati Europei 2024 di pattinaggio artistico, in corso di svolgimento sul ghiaccio della Zalgirio Arena di Kaunas (in Lituania). Dopo il magnifico doppio podio in rimonta di ieri sera nelle coppie con Beccari-Guarise (oro) e Ghilardi-Ambrosini (bronzo), è infatti arrivato quest’oggi un nuovo risultato di prestigio grazie al tandem composto da Charlene Guignard e Marco Fabbri.

I campioni continentali in carica nella danza hanno confezionato un programma splendido nella rhythm dance, totalizzando 86.80 punti e portandosi davanti a tutti al termine del primo segmento di gara con un margine di 1.60 punti sugli avversari britannici Lilah Fear/Lewis Gibson in attesa della free dance in programma domani.

Di seguito il VIDEO della splendida performance di Guignard-Fabbri nella rhythm dance dei Campionati Europei di Kaunas 2024:

VIDEO GUIGNARD-FABBRI PRIMI RHYTHM DANCE EUROPEI 2024

Foto: Valerio Origo

