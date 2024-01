Calendario Coppa del Mondo speed skating Salt Lake City 2024: programma, orari, tv, streaming

Dal 26 al 28 gennaio sull’anello di ghiaccio di Salt Lake City, negli Stati Uniti, andrà in scena la quinta tappa della Coppa del Mondo di speed skating di questa stagione. Dopo gli Europei di Heerenveen (Paesi Bassi), il massimo circuito internazionale torna in scena con l’appuntamento negli States e l’interesse non mancherà di certo.

La formazione guidata dal Direttore Tecnico, Maurizio Marchetto, ha dimostrato grandi qualità nel proprio incedere nelle apparizioni in Coppa del Mondo e nella rassegna continentale. Ci si aspetta quindi di dar seguito a quanto già fatto. Fari puntati, in particolare su Davide Ghiotto e Andrea Giovanni, che nelle prove distance e nella Mass Start hanno saputo fare la differenza.

Da capire se a questa trasferta statunitense prenderà parte Francesca Lollobrigida, tornata a gareggiare dagli appuntamenti europei e presente anche in Olanda dove ha ottenuto una splendida medaglia di bronzo nella gara con partenza in linea. Non resta che capire quali saranno le decisioni della “Lollo”, dal momento che il suo approccio è sempre stato quello di vivere il suo ritorno alle gare con il suo pargolo, Tommaso.

La quinta tappa della Coppa del Mondo di speed skating a Salt Lake City sarà trasmessa in diretta streaming su canali di Eurosport e sul canale Youtube dell’ISU. OA Sport vi fornirà tutti gli aggiornamenti relativamente a quanto accadrà.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO SPEED SKATING SALT LAKE CITY 2024

Venerdì 26 gennaio (orari italiani)

17:50 500m donne Division B

18:32 500m uomini Division B

20:30 500m donne Division A

20:58 500m uomini Division A

21:37 3000m donne Division A

22:35 5000m uomini Division A

0:55 3000m donne Division B

1:54 5000m uomini Division B

Sabato 27 gennaio (orari italiani)

18:00 500m donne Division B

18:26 Mass Start uomini – Semifinale 1

18:46 Mass Start uomini – Semifinale 2

20:30 500m donne Division A

21:07 1500m uomini Division A

21:56 1000m donne Division A

22:40 Mass Start uomini Finale

23:04 Team Pursuit donne Division A

0:42 1000m donne Division B

1:44 1500m uomini Division B

3:08 Team Pursuit donne Division B

Domenica 28 gennaio (orari italiani)

17:30 500m uomini Division B

18:26 Mass Start donne – Semifinale 1

18:41 Mass Start donne – Semifinale 2

19:05 Team Pursuit uomini Division B

20:30 500m uomini Division A

21:07 1500m donne Division A

21:55 1000m uomini Division A

22:41 Mass Start donne Finale

23:03 Team Pursuit uomini Division A

1:17 1000m uomini Division B

1:57 1500m donne Division B

COPPA DEL MONDO SPEED SKATING SALT LAKE CITY 2024: COME VEDERLA IN TV/STEAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: eurosport.it, Discovery+, canale Youtube dell’ISU.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: LaPresse