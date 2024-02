Speed skating, Andrea Giovannini vince la Coppa del Mondo della mass start! Basta il quinto posto a Quebec City per il trionfo!

La serata italiana è ancora foriera di ottime notizie in casa azzurra: al Centre de Glaces di Quebec City, in Canada, Andrea Giovannini è quinto nella mass start dell’ultima tappa della Coppa del Mondo 2023-2024 di speed skating, ma il piazzamento basta per vincere la classifica generale delle gare con partenza in linea.

Andrea Giovannini vince con 274 punti, con 5 lunghezze di margine sul sudcoreano Jae-Won Chung, secondo a quota 269, mentre termina terzo il neerlandese Bart Hoolwerf con 263. In casa Italia, inoltre, chiude al settimo posto Daniele Di Stefano con 203 punti.

Dopo la vittoria giunta ieri ad opera di Davide Ghiotto nella graduatoria delle lunghe distanze, l’Italia ritocca subito il proprio bottino: si tratta dell’ottavo successo nella storia in una classifica di specialità di Coppa del Mondo, il secondo (Ghiotto ieri era stato il primo) in una graduatoria individuale maschile.

Dopo 19 anni l’Italia torna ad imporsi in Coppa del Mondo in due classifiche di specialità nella stessa stagione: nel 2004-2005 vinsero Chiara Simionato nei 1000 metri femminili e la squadra maschile nel team pursuit.

Oltre ai due successi del 2023-2024 ed a quelli citati risalenti al 2004-2005, l’Italia ha portato a casa le altre quattro Coppe del Mondo grazie a Chiara Simionato, che in carriera vinse due volte nei 1000 metri, infine gli altri tre successi azzurri sono arrivati nella mass start femminile grazie a Francesca Lollobrigida.

Passando alla cronaca della gara odierna, il successo è andato al nipponico Shomu Sasaki, abile a precedere nello sprint conclusivo il sudcoreano Jae-Won Chung, secondo, l’elvetico Livio Wenger, terzo, il neerlandese Bart Hoolwerf, quarto, ed Andrea Giovannini, quinto. Sesto posto, infine, per Daniele Di Stefano.