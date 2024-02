Speed skating, David Bosa 12° sui 500 nel giorno del trionfo di Andrea Giovannini

Dopo Davide Ghiotto, l’Italia dello speed skating celebra anche il trionfo di Andrea Giovannini nella Coppa del Mondo 2023-2024, nella specialità della mass start: al Centre de Glaces di Quebec City, in Canada, l’azzurro è quinto davanti a Daniele Di Stefano, ma tanto basta per conquistare la Sfera di Cristallo. In Division A, inoltre, arrivano sui 500 il decimo posto di Serena Pergher tra le donne ed il 12° di David Bosa tra gli uomini, infine Alessio Trentini è 14° sui 1500, specialità in cui, nella Division B, Daniele Di Stefano e Francesco Betti sono rispettivamente secondo e quinto.

Nella mass start maschile si impone il nipponico Shomu Sasaki davanti al sudcoreano Jae-Won Chung, ed all’elvetico Livio Wenger. Resta ai piedi del podio il neerlandese Bart Hoolwerf, mentre Andrea Giovannini è quinto davanti a Daniele Di Stefano. In classifica generale Andrea Giovannini vince con 274 punti, mentre il sudcoreano Jae-Won Chung è secondo a quota 269, infine completa il podio il neerlandese Bart Hoolwerf, terzo con 263. Conquista il settimo posto Daniele Di Stefano con 203 punti.

Nella prima prova sui 500 metri femminili (la seconda si terrà domani) vince la sudcoreana Min-Sun Kim, che ritocca il record della pista, che già le apparteneva, chiudendo in 37.69 (precedente 38.14), beffando la neerlandese Femke Kok, seconda a 0.01, mentre è terza la cinese Ruining Tian a 0.36. Decimo posto per Serena Pergher a 0.89. Nella prima delle due gare sui 500 metri maschili (con la seconda prevista nell’ultima giornata) successo dello statunitense Jordan Stolz, primo in 34.51, davanti al canadese Laurent Dubreuil, secondo a 0.08, ed al nipponico Yuma Murakami, terzo a 0.16. Dodicesima piazza per David Bosa a 0.58.

Nei 1500 metri maschili vince ancora lo statunitense Jordan Stolz, che fa segnare il record della pista in 1:44.01 (precedente del canadese Antoine Gélinas-Beaulieu in 1:44.66), superando il cinese Zhongyan Ning, secondo a 0.78, ed il canadese Connor Howe, terzo a 1.72. Si classifica 14° Alessio Trentini a 3.55, mentre in Division B arrivano il secondo posto di Daniele Di Stefano in 1:47.02 ed il quinto di Francesco Betti in 1:47.82. La classifica di Coppa del Mondo viene vinta però dal cinese Zhongyan Ning con 292 punti, davanti allo statunitense Jordan Stolz, secondo a quota 288, mentre è terzo il neerlandese Wesly Dijs con 224.

Nel team sprint femminile si impongono i Paesi Bassi (Fledderus, Verkerk, Kok) in 1:27.09, davanti alla Polonia (Wójcik, Wojtasik, Bosiek), seconda a 0.70, ed al Kazakistan (Shumekova, Dauranova, Aydova), terzo a 2.07. Assente l’Italia. In classifica generale vincono i Paesi Bassi con 264 punti, andando a precedere la Polonia, seconda a quota 237, e la Cina, terza con 222.