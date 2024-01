Calendario biathlon oggi: orario sprint maschile Ruhpolding 2024, programma, tv, streaming, pettorali di partenza

Oggi, sabato 13 gennaio (ore 14.30), andrà in scena la sprint maschile della tappa di Coppa di Mondi di biathlon a Ruhpolding (Germania). Sulle nevi teutoniche assisteremo a una prova sui due poligoni estremamente tirata in cui gli atleti saranno chiamati a trovare il giusto mix tra velocità sugli sci stretti e precisione nelle serie al poligono.

A dare il via alle danze sarà il lettone Andrejs Rastorgujevs, seguito dal ceco Krcmar e da Quentin Fillon Maillet che, con il pettorale numero 3, andrà a caccia di rivincite dopo quanto accaduto in staffetta. Ritroveremo Johannes Thingnes Boe, che partirà con il numero 13. Il leader della Coppa del Mondo vorrà far valere il proprio feeling con questo format, anche se la sua condizione non pare straordinaria. Con il pettorale rosso ci sarà il tedesco, Benedikt Doll, che cercherà di difendere il simbolo del primato nell’appuntamento di casa.

In casa Italia Tommaso Giacomel, grande protagonista della staffetta maschile di ieri e autore di una prova di forza sugli sci stretti, inizierà con il n. 26. A seguire vedremo in azione Didier Bionaz (30) e Lukas Hofer (44), anch’egli in grande evidenza nella prova a squadre. A completare il roster azzurro saranno Elia Zeni (61) e Patrick Braunhofer (104)

La sprint maschile della Coppa del Mondo di biathlon a Ruhpolding (Germania) sarà trasmessa in diretta televisiva da Eurosport1 HD; in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW, DAZN e su Eurovision Sports Live. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale.

CALENDARIO BIATHLON OGGI

Sabato 13 gennaio

Ore 14.30 10 km sprint maschile Ruhpolding (Germania) – Diretta tv su Eurosport1 HD

PROGRAMMA BIATHLON: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport1 HD.

Diretta streaming: eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW, DAZN ed Eurovision Sports Live.

Diretta Live testuale: OA Sport.

PETTORALI DI PARTENZA SPRINT MASCHILE RUHPOLDING

1 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 1988 14:30:30 1

2 KRCMAR Michal CZE 1991 14:31:00

3 FILLON MAILLET Quentin FRA 1992 14:31:30

4 COLTEA George ROU 2000 14:32:00

5 STVRTECKY Jakub CZE 1998 14:32:30

6 STROEMSHEIM Endre NOR 1997 14:33:00

7 NELIN Jesper SWE 1992 14:33:30

8 PONSILUOMA Martin SWE 1995 14:34:00

9 LESIUK Taras UKR 1996 14:34:30

10 SAMUELSSON Sebastian SWE 1997 14:35:00

11 STROLIA Vytautas LTU 1992 14:35:30

12 MUKHIN Alexandr KAZ 1998 14:36:00

13 y BOE Johannes Thingnes NOR 1993 14:36:30

14 ILIEV Vladimir BUL 1987 14:37:00

15 KUEHN Johannes GER 1991 14:37:30

16 DOHERTY Sean USA 1995 14:38:00

17 FAK Jakov SLO 1987 14:38:30

18 BURKHALTER Joscha SUI 1996 14:39:00

19 r DOLL Benedikt GER 1990 14:39:30

20 HARTWEG Niklas SUI 2000 14:40:00

21 BOE Tarjei NOR 1988 14:40:30

22 LEITNER Felix AUT 1996 14:41:00

23 CLAUDE Fabien FRA 1994 14:41:30

24 LAPSHIN Timofei KOR 1988 14:42:00

25 MAKAROV Maksim MDA 1995 14:42:30

26 b GIACOMEL Tommaso ITA 2000 14:43:00

27 EDER Simon AUT 1983 14:43:30

28 CLAUDE Florent BEL 1991 14:44:00

29 INVENIUS Otto FIN 2000 14:44:30

30 BIONAZ Didier ITA 2000 14:45:00

31 CRNKOVIC Kresimir CRO 1995 14:45:30

32 NAWRATH Philipp GER 1993 14:46:00

33 DUDCHENKO Anton UKR 1996 14:46:30

34 GOW Christian CAN 1993 14:47:00

35 PERROT Eric FRA 2001 14:47:30

36 CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad NOR 1992 14:48:00 2

37 WRIGHT Campbell USA 2002 14:48:30

38 LAEGREID Sturla Holm NOR 1997 14:49:00

39 BADACZ Konrad POL 2003 14:49:30

40 BIRKENTALS Renars LAT 2001 14:50:00

41 STALDER Sebastian SUI 1998 14:50:30

42 KOMATZ David AUT 1991 14:51:00

43 MANDZYN Vitalii UKR 2003 14:51:30

44 HOFER Lukas ITA 1989 14:52:00

45 LANGER Thierry BEL 1991 14:52:30

46 BUTA George ROU 1993 14:53:00

47 PLANKO Lovro SLO 2001 14:53:30

48 HORN Philipp GER 1994 14:54:00

49 HIIDENSALO Olli FIN 1991 14:54:30

50 MARECEK Jonas CZE 2001 14:55:00

51 JACQUELIN Emilien FRA 1995 14:55:30

52 DYUSSENOV Asset KAZ 1997 14:56:00

53 STRELOW Justus GER 1996 14:56:30

54 NYKVIST Emil SWE 1997 14:57:00

55 MAGAZEEV Pavel MDA 1988 14:57:30

56 DALE-SKJEVDAL Johannes NOR 1997 14:58:00

57 RUNNALLS Adam CAN 1998 14:58:30

58 OBERHAUSER Magnus AUT 1998 14:59:00 3

59 FOMIN Maksim LTU 2000 14:59:30

60 KAUKENAS Tomas LTU 1990 15:00:00

61 ZENI Elia ITA 2001 15:00:30

62 LEGOVIC Matija CRO 2005 15:01:00

63 HORNIG Vitezslav CZE 1999 15:01:30

64 SINAPOV Anton BUL 1993 15:02:00

65 BONACCI Vincent USA 2000 15:02:30

66 SHAMAEV Dmitrii ROU 1995 15:03:00

67 TYSHCHENKO Artem UKR 1993 15:03:30

68 MACKELS Marek BEL 1999 15:04:00

69 LAITINEN Heikki FIN 1994 15:04:30

70 WEBB Marcus Bolin GBR 1995 15:05:00

71 VIDMAR Anton SLO 2000 15:05:30

72 AKIMOV Nikita KAZ 2001 15:06:00

73 KIERS Trevor CAN 1997 15:06:30

74 REES Roman GER 1993 15:07:00

75 SIIMER Kristo EST 1999 15:07:30

76 OJIMA Kiyomasa JPN 1998 15:08:00

77 FINELLO Jeremy SUI 1992 15:08:30

78 MISE Edgars LAT 1998 15:09:00

79 GUNKA Jan POL 2002 15:09:30

80 CHOI Dujin KOR 1995 15:10:00

81 TACHIZAKI Mikito JPN 1988 15:10:30

82 ZAWOL Marcin POL 2002 15:11:00

83 ZAHKNA Rene EST 1994 15:11:30

84 PIQUERAS GARCIA Roberto ESP 1990 15:12:00

85 SKLENARIK Tomas SVK 1999 15:12:30

86 LOMBARDOT Oscar FRA 2000 15:13:00

87 USOV Mihail MDA 1996 15:13:30

88 BRANDT Viktor SWE 1999 15:14:00

89 UNTERWEGER Dominic AUT 1999 15:14:30 4

90 YAMAMOTO Masaharu JPN 2000 15:15:00

91 FEMLING Peppe SWE 1992 15:15:30

92 UDAM Mehis EST 2004 15:16:00

93 PUCHIANU Cornel ROU 1989 15:16:30

94 GUNKA Kacper POL 1999 15:17:00

95 HEIKKINEN Arttu FIN 2004 15:17:30

96 MACKINE Jokubas LTU 2000 15:18:00

97 LEJEUNE Valentin FRA 2002 15:18:30

98 VASILEV Konstantin BUL 2003 15:19:00

99 NASYKO Denys UKR 1995 15:19:30

100 BOVISI Sandro SUI 1997 15:20:00

101 DOVZAN Miha SLO 1994 15:20:30

102 BROWN Jake USA 1992 15:21:00

103 PLETZ Logan CAN 2000 15:21:30

104 BRAUNHOFER Patrick ITA 1998 15:22:00

105 RAENKEL Raido EST 1990 15:22:30

106 MIKYSKA Tomas CZE 2000 15:23:00

Foto: LaPresse

