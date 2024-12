A che ora il biathlon oggi in tv, Inseguimenti Hochfilzen 2024: startlist, programma, streaming

Oggi, sabato 14 dicembre, proseguirà ad Hochfilzen, in Austria, la seconda tappa della Coppa del Mondo 2024-2025 di biathlon: alle ore 12.15 si terrà la 10 km pursuit femminile, mentre alle ore 14.45 si disputerà la 12.5 km pursuit maschile.

L’Italia sarà rappresentata nella pursuit femminile da Dorothea Wierer, Hannah Auchentaller, Michela Carrara, Samuela Comola, Beatrice e Martina Trabucchi, mentre nella pursuit maschile a difendere i colori azzurri saranno Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Didier Bionaz e Daniele Cappellari.

La diretta tv della pursuit femminile sarà fruibile su Eurosport 1 HD, mentre quella della pursuit maschile andrà in onda su Eurosport 2 HD, invece la diretta streaming sarà a cura di discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO BIATHLON 2024-2025

Sabato 14 dicembre

12.15 10 km pursuit femminile Hochfilzen (Austria) – Diretta tv su Eurosport 1 HD

14.45 12.5 km pursuit maschile Hochfilzen (Austria) – Diretta tv su Eurosport 2 HD

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO BIATHLON 2024-2025: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

STARTLIST COPPA DEL MONDO – PURSUIT FEMMINILE

1 y PREUSS Franziska GER 0:00

2 CHAUVEAU Sophie FRA 0:08

3 KNOTTEN Karoline Offigstad NOR 0:10

4 JEANMONNOT Lou FRA 0:22

5 GROTIAN Selina GER 0:30

6 BRAISAZ-BOUCHET Justine FRA 0:31

7 DAVIDOVA Marketa CZE 0:36

8 LAMPIC Anamarija SLO 0:39

9 WIERER Dorothea ITA 0:40

10 TODOROVA Milena BUL 0:44

11 SIDOROWICZ Natalia POL 0:45

12 AUCHENTALLER Hannah ITA 0:45

13 VOIGT Vanessa GER 0:45

14 MINKKINEN Suvi FIN 0:45

15 MAGNUSSON Anna SWE 0:45

16 HALVARSSON Ella SWE 0:47

17 SIMON Julia FRA 0:50

18 DMYTRENKO Khrystyna UKR 0:51

19 CLOETENS Maya BEL 0:53

20 BATOVSKA FIALKOVA Paulina SVK 0:54

21 b MICHELON Oceane FRA 0:55

22 LIE Lotte BEL 0:56

23 KIRKEEIDE Maren NOR 1:00

24 HAECKI-GROSS Lena SUI 1:05

25 OEBERG Elvira SWE 1:08

26 ANDEXER Anna AUT 1:08

27 GANDLER Anna AUT 1:09

28 CARRARA Michela ITA 1:10

29 TANNHEIMER Julia GER 1:11

30 REPINC Lena SLO 1:11

31 HEIJDENBERG Anna-Karin SWE 1:13

32 GUIGONNAT Gilonne FRA 1:16

33 DZHIMA Yuliia UKR 1:17

34 HAUSER Lisa Theresa AUT 1:17

35 RICHARD Jeanne FRA 1:18

36 ANDERSSON Sara SWE 1:20

37 COMOLA Samuela ITA 1:23

38 JAKIELA Joanna POL 1:23

39 MAKA Anna POL 1:25

40 BASERGA Amy SUI 1:26

41 KINK Julia GER 1:26

42 ZUK Kamila POL 1:31

43 DIMITROVA Valentina BUL 1:36

44 TOMINGAS Tuuli EST 1:36

45 LUNDER Emma CAN 1:37

46 FICHTNER Marlene GER 1:38

47 GASPARIN Aita SUI 1:42

48 STREMOUS Alina MDA 1:43

49 IRWIN Deedra USA 1:48

50 TRABUCCHI Beatrice ITA 1:49

51 MERKUSHYNA Oleksandra UKR 1:49

52 VOBORNIKOVA Tereza CZE 1:49

53 KLEMENCIC Polona SLO 1:51

54 BENDIKA Baiba LAT 1:54

55 TRABUCCHI Martina ITA 1:56

56 JISLOVA Jessica CZE 1:57

57 ERMITS Regina EST 1:57

58 GASPARIN Elisa SUI 1:59

59 CHARVATOVA Lucie CZE 2:00

60 TOLMACHEVA Anastasia ROU 2:03

STARTLIST COPPA DEL MONDO – PURSUIT MASCHILE

1 yr BOE Johannes Thingnes NOR 0:00

2 LAEGREID Sturla Holm NOR 0:04

3 CLAUDE Fabien FRA 0:07

4 STROEMSHEIM Endre NOR 0:07

5 SOERUM Vebjoern NOR 0:20

6 SAMUELSSON Sebastian SWE 0:21

7 ULDAL Martin NOR 0:22

8 NAWRATH Philipp GER 0:22

9 HARTWEG Niklas SUI 0:33

10 b WRIGHT Campbell USA 0:41

11 GIACOMEL Tommaso ITA 0:43

12 PONSILUOMA Martin SWE 0:43

13 PERROT Eric FRA 0:45

14 JACQUELIN Emilien FRA 0:49

15 PIDRUCHNYI Dmytro UKR 0:59

16 HOFER Lukas ITA 0:59

17 STRELOW Justus GER 1:00

18 LANGER Thierry BEL 1:01

19 FINELLO Jeremy SUI 1:02

20 TODEV Blagoy BUL 1:08

21 FAK Jakov SLO 1:11

22 BIONAZ Didier ITA 1:12

23 NELIN Jesper SWE 1:13

24 BOE Tarjei NOR 1:13

25 GUIGONNAT Antonin FRA 1:16

26 MARECEK Jonas CZE 1:17

27 KRCMAR Michal CZE 1:21

28 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 1:23

29 GUNKA Jan POL 1:30

30 BADACZ Konrad POL 1:31

31 DOVZAN Miha SLO 1:32

32 HORN Philipp GER 1:33

33 MANDZYN Vitalii UKR 1:34

34 HORNIG Vitezslav CZE 1:36

35 EDER Simon AUT 1:37

36 FILLON MAILLET Quentin FRA 1:39

37 HIIDENSALO Olli FIN 1:43

38 KAISER Simon GER 1:44

39 DUDCHENKO Anton UKR 1:45

40 BURKHALTER Joscha SUI 1:52

41 CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad NOR 1:52

42 LEITNER Felix AUT 1:53

43 LEGOVIC Matija CRO 1:53

44 HARJULA Tuomas FIN 1:54

45 CLAUDE Emilien FRA 1:57

46 ILIEV Vladimir BUL 1:58

47 STEFANSSON Malte SWE 1:58

48 DOHERTY Sean USA 1:58

49 PLANKO Lovro SLO 2:01

50 BUTA George ROU 2:06

51 CLAUDE Florent BEL 2:07

52 VIDMAR Anton SLO 2:09

53 CAPPELLARI Daniele ITA 2:09

54 BRANDT Viktor SWE 2:11

55 GERMAIN Maxime USA 2:15

56 PLETZ Logan CAN 2:16

57 DANUSER Dajan SUI 2:17

58 RANTA Jaakko FIN 2:21

59 STROLIA Vytautas LTU 2:24

60 KUEHN Johannes GER 2:24