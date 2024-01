Calendario A1 volley femminile 2024: orari partite 20-21 gennaio, dove vederle in tv e streaming

Dopo la chiusura dei gironi di Champions il weekend della pallavolo femminile sarà dedicato alla diciassettesima giornata della Serie A1 2023-2024. Un solo match in programma sabato 20, alle 20.30, poker di partire in calendario la domenica alle 17.00, con la giornata che si chiuderà l’ultimo giorno della settimana con i posticipi delle 19.30 e delle 21.00.

L’unico anticipo in programma è quello che vedrà contrapposte sabato alle 20.30 Pinerolo e Vallefoglia, in una sfida chiave verso la definizione della griglia della post season. Arrivano all’opposto le due squadre, le padrone di casa da 4 sconfitte nelle ultime cinque, le ospiti invece con quattro vittorie nelle ultime cinque sfide. Si passa poi al più classico degli slot orari, quello della domenica alle 17.00. Conegliano ha mantenuto l’imbattibilità stagionale contro Chieri settimana scorsa, tremando e non poco, con le Pantere che vanno a caccia della diciassettesima vittoria sul campo di Roma. Sfida salvezza tra Cuneo e Bergamo, con le padrone di casa 11me a 13 punti e le ospiti 12me a 12. Chi vince avrà una bella boccato d’ossigeno, chi perde sentirà l’acqua alla gola.

L’Igor Novara di Bernardi deve solo vincere in casa contro Busto Arsizio per mantenere il passo delle prime tre, mentre chiude il poker di partite che si giocheranno la domenica alle 17.00 Il Bisonte Firenze, che ospita Trentino. Mazzanti deve ancora vincere una partita sulla panchina del fanalino di coda della classifica, con l’incubo retrocessione sempre più vicino. Il piatto forte dell’intero fine settimana sarà la partita che inizierà alle 19.30, quando una Chieri, che ha già fatto paura a Conegliano, proverà a compiere l’impresa contro Milano. Chiusura di giornata per Scandicci, maestosa in Champions e sconfitta da Milano nell’ultimo weekend di campionato, che va a far visita a una Casalmaggiore invischiata nella lotta salvezza.

Tutti i match saranno trasmessi in diretta streaming su VolleyBall World Tv per gli abbonati, mentre ci saranno ben tre partite visibili in tv. L’anticipo tra Pinerolo e Vallefoglia di sabato 20 gennaio alle 20.30 sarà trasmesso su RaiSportHD; mentre SkySport Arena domenica alle 19.30 trasmetterà Chieri-Milano.

CALENDARIO SERIE A1 VOLLEY 20-21 GENNAIO

Sabato 20 ore 20.30 Wash4green Pinerolo vs Megabox Ond. Savio Vallefoglia – Diretta tv su RaiSportHD

Domenica 21 ore 17.00 Aeroitalia Smi Roma vs Prosecco Doc Imoco Conegliano

Domenica 21 ore 17.00 Honda Olivero S. Bernardo Cuneo vs Volley Bergamo 1991

Domenica 21 ore 17.00 Igor Gorgonzola Novara vs Uyba Volley Busto Arsizio

Domenica 21 ore 17.00 Il Bisonte Firenze vs Itas Trentino

Domenica 21 ore 19.30 Reale Mutua Fenera Chieri ’76 vs Allianz Vero Volley Milano – Diretta tv su SkySport Arena

Domenica 21 ore 21.00 Trasportipesanti Casalmaggiore vs Savino Del Bene Scandicci

PROGRAMMA SERIA A1 VOLLEY 20-21 GENNAIO: COME VEDERLA IN TV E IN STREAMING

PINEROLO-VALLEFOGLIA

Diretta tv: RaiSport HD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Volleyball World Tv, per gli abbonati.

ROMA-CONEGLIANO

Diretta streaming: Volleyball World Tv, per gli abbonati.

CUNERO-BERGAMO

Diretta streaming: Volleyball World Tv, per gli abbonati.

NOVARA-BUSTO ARSIZIO

Diretta streaming: Volleyball World Tv, per gli abbonati.

FIRENZE-TRENTINO

Diretta streaming: Volleyball World Tv, per gli abbonati.

CHIERI-MILANO

Diretta tv: SkySport Arena, per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW e Volleyball World Tv, per gli abbonati.

CASALMAGGIORE-SCANDICCI

Diretta streaming: Volleyball World Tv, per gli abbonati.

LiveMedia/Duilio Della Libera