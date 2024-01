Calcio femminile, Roma sconfitta dall’Inter. Pari senza reti tra Sampdoria a Napoli nel 13° turno di Serie A

Triplice fischio di chiusura per i primi due match della tredicesima giornata del campionato di calcio femminile di Serie A. Una tendenza è stata confermata, ovvero la Roma è in difficoltà. Le campionesse d’Italia, sconfitte recentemente in Supercoppa Italiana e in Coppa Italia, si presentavano alla sfida di Milano contro l’Inter con il desiderio di voltare pagina e dimenticare i quattro ko nelle ultime sei gare (di cui due in Champions League).

In campionato le giallorosse venivano dalle 12 vittorie consecutive in stagione e anche questa serie è stata interrotta nella sfida contro le nerazzurre. La formazione di Rita Guarino, reduce da un periodo non brillantissimo allo stesso modo, si è imposta 2-0 all’Arena Civica grazie alle reti di Agnese Bonfantini al 31′ e di Elisa Polli al 90′.

Nella ripresa, per la precisione al 66′, è arrivato anche il cartellino rosso per Elisa Bartoli. Roma dunque in dieci per buona parte del secondo tempo e ancor più in difficoltà. Con questo risultato la Juventus ha la possibilità di accorciare le distanze e portarsi eventualmente -3 in classifica, mentre l’Inter sale a quota 20 punti (quarta posizione) a -8 dalla Fiorentina.

Pari a reti bianche tra Sampdoria e Napoli. La compagine allenata da Biagio Seno andava a caccia di punti salvezza per dare continuità al proprio cammino dopo la grande vittoria ottenuta contro la Roma in Coppa Italia. Per le azzurre il successo non è arrivato e si è sempre fanalino di coda con 3 punti, mentre la Samp è salita a quota 15 punti (sesta posizione) in classifica generale.

