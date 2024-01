Calcio femminile, le migliori italiane della 12ma giornata di Serie A. Cantore e Beccari decisive, bene Catena

È terminata ieri sera la 12ma giornata della Serie A 2023-2024 di calcio femminile. Nel weekend si sono giocate cinque partite e sono arrivati i successi di Roma, Juventus, Fiorentina, Sassuolo (contro l’Inter) e Sampdoria. Lo spettacolo ovviamente non è mancato e come sempre abbiamo visto all’opera tante ragazze italiane. Andiamo quindi a scoprire le migliori tre azzurre (non in ordine) di questa 12ma giornata.

Chiara Beccari (Sassuolo): è stato suo il gol decisivo nella partita vinta a sorpresa dal Sassuolo sul campo dell’Inter (0-1). E oltre alla rete, c’è stato di più, come ad esempio gli addirittura 10 duelli vinti (come lei in attacco soltanto la sua compagna di squadra Loreta Kullashi) e le diverse giocate di spessore a favore delle sue compagne.

Sofia Cantore (Juventus): c’è stato lo zampino della classe 1999 nel successo della Juventus contro il Milan. La nativa di Lecco ha infatti trovato la rete del definitivo 2-1 con un un destro a giro meraviglioso da dentro l’area e ha così di fatto regalato tre punti importantissimi alle sue compagne.

Michela Catena (Fiorentina): la Viola ha faticato parecchio sul campo del Napoli, ma alla fine, anche grazie alla sua numero 10, è riuscita a vincere per 4-2. Nell’arco della partita la nativa di Ancona ha segnato la rete del momentaneo 0-2 e, allo tempo, è riuscita a ad avere la meglio in addirittura 11 duelli (meno solo di Alborghetti, prima con 13), dimostrando di essere una giocatrice piena di grinta e determinazione.

Foto: LaPresse

