Calcio femminile: il Sassuolo sorprende l’Inter in Serie A, altra vittoria per la Sampdoria

Si è conclusa oggi la dodicesima giornata della Serie A femminile 2023-2024. Dopo le tre sfide di ieri (Napoli-Fiorentina 2-4, Juventus-Milan 2-1 e Roma-Pomigliano 3-), si sono disputate in queste ultime ore le ultime due partite di questo turno e le sorprese non sono di certo mancate. Andiamo a vedere tutto quello che è successo.

Nel primo incontro di giornata è arrivata la sorprendente vittoria del Sassuolo in casa dell’Inter per 1-0. A decidere il match è stata Chiara Beccari al 27′, con un tiro potente che non ha lasciato scampo a Sara Cetinja. Grazie a questo successo, il Sassuolo si è così portato a 14 punti in classifica e si è avvicinato prepotentemente alla zona poule scudetto.

Le neroverdi sono infatti ora seste con soltanto un punto di distanza dal Como (quinto a -2 dall’Inter) a parità di partite giocate, dopo che la squadra lombarda ha perso quest’oggi in casa contro la Sampdoria per 1-0. Ad abbattere il Como è stata la rete di Eva Schatzer all’8′, che ha permesso alla Samp di ottenere la seconda vittoria di fila (dopo quella prima della sosta contro la Juventus) e di restare attaccata al Sassuolo a quota 14 punti.

LA CLASSIFICA DELLA SERIE A FEMMINILE 2023-2024

1. Roma 36 pts.

2. Juventus 30 pts.

3. Fiorentina 28 pts.

4. Inter 17 pts.

5. Como 15 pts.

6. Sassuolo 14 pts.

7. Sampdoria 14 pts.

8. Milan 10 pts.

9. Pomigliano 5 pts.

10. Napoli 2 pts.

Foto: Giorgia Bassoli/IPA Sport

