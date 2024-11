LIVE Lilla-Juventus, Champions League calcio in DIRETTA: trasferta ostica contro la rivelazione francese

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Lilla-Juventus, partita valevole per la quarta giornata della prima fase della Champions League di calcio 2024/2025. La formazione di Thiago Motta vola a Lilla per una trasferta da non sottovalutare contro una delle rivelazioni di questa stagione.

La Juventus è reduce dal successo per 2-0 in trasferta contro l’Udinese grazie all’autogol di Okoye e alla rete di Nicolò Savona. Questa vittoria ha rilanciato i bianconeri in campionato dopo due pareggi consecutivi prima per 4-4 contro l’Inter e poi per 2-2 con il Parma. In Champions League la squadra di Thiago Motta ha ottenuto due vittorie, 3-1 con PSV e 3-2 con il Lipsia, prima di perdere per 1-0 contro lo Stoccarda.

Fino ad ora il Lilla ha vissuto una stagione europea memorabile. Dopo la sconfitta all’esordio contro lo Sporting Lisbona (2-0) i francesi hanno inanellato due storiche vittorie contro il Real Madrid (1-0 con la rete di David su rigore) e con l’Altetico Madrid (1-3 in rimonta). Nelle ultime due uscite in campionato la formazione di Genesio ha prima sconfitto 2-0 il Lens e poi ha pareggiato per 1-1 con il Lione.

Il direttore di gara bosniaco Irfan Peljto fischierà il calcio d’inizio dell’incontro alle 21.00 allo Stade Pierre-Mauroy. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Lilla-Juventus con aggiornamenti minuto dopo minuto per non perdere alcuna emozione di questo match. Buon divertimento!

PROBABILI FORMAZIONI

Lilla (4-2-3-1): Chevalier, Meunier, Diakité, Mandi, Gudmundsson, André Gomes, Mukau, Zhegrova, Angel Gomes, Sahraoui, David. All. Bruno Genesio.

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio, Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso, Locatelli, Thuram, Weah, Koopmeiners, Yildiz, Vlahovic. All. Thiago Motta