Calcio femminile: Juventus-Fiorentina il big match della 14ma giornata, la Roma ospita la Sampdoria

Proseguirà nei prossimi giorni la Serie A 2023/2024 di calcio femminile. Tra sabato e lunedì si disputeranno infatti le cinque partite valide per la 14ma giornata e sicuramente lo spettacolo non mancherà. Andiamo a scoprire qualcosa di più su queste sfide.

Si comincerà sabato alle 12:30 con la sfida tra Napoli e Inter. Qui a partire favorite saranno sicuramente le nerazzurre, che, dopo la grandissima impresa di settimana scorsa contro la Roma (vittoria per 2-0), proveranno a ottenere il secondo successo consecutivo per rafforzare il quarto posto. Detto ciò, per evitare brutte sorprese l’Inter non dovrà però sottovalutare la squadra partenopea, sebbene quest’ultima sia attualmente decima in campionato con soltanto 3 punti.

Alle 14:30 di sabato scenderà invece in campo la Roma: in seguito a due settimane molto difficili con le sconfitte contro Napoli e Inter tra Coppa Italia e campionato e il pareggio subito in extremis contro il Bayern Monaco in Champions League, le giallorosse sono chiamate a reagire. Dovranno farlo in casa contro la Sampdoria, in una sfida che sulla carta non sembra complicata per le ragazze di Alessandro Spugna, ma che potrebbe in realtà nascondere qualche insidia. Servirà dunque una prestazione di grande attenzione per tornare alla vittoria.

Passando alla domenica, alle 12:30 ci sarà Pomigliano-Milan, un match importantissimo per entrambe. Da una parte la compagine campana, attualmente penultima con 5 punti, proverà a ottenere un risultato utile per risalire leggermente la classifica dopo quattro ko consecutivi; dall’altra parte, invece, le rossonere, in questo momento ottave con 13 punti, andranno a caccia del secondo successo di fila, il che consentirebbe di rientrare nella lotta per la Poule Scudetto.

Sempre domenica, ma alle ore 15:00, si sfideranno Como e Sassuolo. Attualmente queste due squadre si trovano in zona Poule Scudetto e sono distanziate da soltanto un punto in classifica (la compagine lombarda ha 15 punti e occupa la quinta posizione insieme alla Sampdoria, mentre le neroverdi sono a quota 14 e si trovano in settima piazza). Questa partita sarà dunque molto importante per definire meglio le gerarchie a poche giornate dal termine della prima fase del campionato.

Infine, lunedì alle 18:00 andrà in scena il big match tra la Juventus e la Fiorentina. Qui da una parte le bianconere, momentaneamente seconde a -3 dalla Roma, cercheranno di vincere per restare in scia alla prima posizione, mentre dall’altra parte la Viola, attualmente terza con 31 punti, andrà a caccia di un successo che consentirebbe di sorpassare proprio la Vecchia Signora di un punto. Una cosa è certa: in questo match lo spettacolo non mancherà.

Foto: LaPresse