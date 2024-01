Calcio a 5, Serie A: Olimpus Roma ancora a segno, Feldi Eboli fermata dalla Came Treviso nel 16° turno

Nel tardo pomeriggio di domani il 16° turno della Regular Season del campionato di calcio a 5 di Serie A andrà in archivio con l’incontro tra L84 e Italservice Pesaro. In questo sabato non ci sono state sorprese perché le prime quattro della graduatoria hanno risposto presente.

L’Olimpus Roma ha sconfitto 4-2 il Sandro Abate Avellino, reagendo nella ripresa alle marcature di Dimas e di Marcelinho. Ugherani ha accorciato le distanze e poi Gui hano rimesso le cose al loro posto. Successivamente ci ha pensato Ducci a far calare il sipario.

Vittorie per Meta Catania ed Ecocity Genzano. I siciliani hanno messo nel cassetto la sconfitta con l’Olimpus, andando a espugnare il PalaCesaroni di Genzano, Dian Luka (tripletta) mattatore nel 7-2 all’Active. Caruso da Hat-trick nel 6-1 del Genzano contro l’Olimpia Verona. Ha rallentato la Feldi Eboli, che ha sofferto non poco nella partita contro la Came Treviso. La formazione di Salvo Samperi ha evitato la capitolazione, grazie al 3-3 firmato da Nicolodi a 30″ dal termine.

Tre punti fondamentali sono stati conquistati poi dal Ciampino, che a Mantova ha fatto della concretezza la propria arma con un 4-2 frutto delle reti di Pina, Fatiguso, Joao Salla e di Palmegiani, rendendo vane le realizzazioni di Jesulito nel finale. A conclusione una bella prova quella dello Sporting Sala Consilina, uscito vittorioso in maniera perentoria per 4-1 a Cosenza.

