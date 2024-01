Cadel Evans Great Ocean Road Race 2024: brilla Laurence Pithie. Ottavo Christian Scaroni

Seconda gara World Tour per la stagione di ciclismo: si corre nuovamente in Australia con il classico appuntamento con la Cadel Evans Great Ocean Road Race. A trionfare, per la prima volta nel massimo circuito internazionale, è il neozelandese Laurence Pithie. Per il classe 2002 secondo successo in carriera: la prima vittoria era arrivata l’anno scorso alla Cholet – Pays de la Loire.

Volata ristretta quella che ha deciso la gara oggi sul circuito di Geelong, che aveva ospitato i Mondiali nel 2010. La corsa dedicata al vincitore del Tour de France 2011 è stata decisa al photofinish: il corridore della Groupama – FDJ ha beffato di millimetri Natnael Tesfatsion della Lidl – Trek e Georg Zimmermann della Intermarché – Wanty.

Nella top-5 due dei favoriti della vigilia: Corbin Strong (Israel – Premier Tech) e Jhonatan Narváez (INEOS Grenadiers), mentre ottavo il migliore degli italiani, Christian Scaroni (Astana Qazaqstan Team).

Diversamente a quanto visto nelle passate stagioni i velocisti puri non hanno tenuto il passo dei migliori: i vari Caleb Ewan ed Elia Viviani si sono staccati nell’ultimo tratto duro perdendo le ruote del gruppo.

Foto: Equipe cycliste Groupama-FDJ