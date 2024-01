Boris Becker sorpreso da Jannik Sinner: “Non mi aspettavo vincesse contro Djokovic in questo modo”

Non sono poche le reazioni dopo la vittoria di Jannik Sinner nella semifinale degli Australian Open 2024 contro il n.1 del mondo, Novak Djokovic. Il serbo, 10 volte vincitore di questo Slam, non perdeva da 33 partite e ogni volta che si era spinto alle semifinali e alla Finale non aveva mai perso. Per questo, il successo dell’italiano è ancor più significativo.

A pronunciarsi dopo quanto accaduto è stato l’ex grande tennista e attuale tecnico di Holger Rune, Boris Becker. Come riportato da Sportklub, l’allenatore tedesco ha parlato chiaro: “Non sono sorpreso che Jannik abbia vinto, ma stupito dal modo in cui lo ha fatto. L’italiano bussava già alla porta lo scorso anno e ora è cresciuto. Ha mantenuto la calma e ha servito bene fino alla fine. Il fatto che Novak Djokovic, il miglior risponditore di tutti i tempi, non abbia avuto alcuna palla break contro Sinner riassume la storia della partita“.

“In termini di forma, questo non è stato il miglior Australian Open di Djokovic. Ha poi incontrato un rivale più forte. Di solito non lo vediamo così rilassato dopo una sconfitta, forse si è accorto che non era in condizione di vincere con un avversario migliore. Questo sta a certificare le qualità di campione del serbo“, ha concluso Becker.

A questo punto vedremo se Sinner riuscirà a completare l’opera nella Finale di domani contro il russo Daniil Medvedev, uscito vittorioso nell’altra semifinale contro il tedesco Alexander Zverev.

Foto: LaPresse