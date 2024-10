Jaime Alcaraz già sotto i riflettori a 13 anni. Ma il fratello Carlos: “Sono preoccupato”

Carlos Alcaraz non è il solo meritevole d’attenzione nella propria famiglia in fatto di tennis perché anche suo fratello minore (13 anni), Jamie, ha attirato l’attenzione degli appassionati di tennis. Vincitore del Rafa Nadal Tour e del campionato nazionale a squadre nella categoria U12, il giovanissimo iberico ha attirato l’attenzione degli appassionati con un video in cui colpiva la palla con estrema pulizia.

Un movimento pulito e potente, molto simile a quello di suo fratello Carlos. A sottolineare questo aspetto è stato anche Boris Becker che, valutando il filmato, ha sottolineato questa somiglianza.

The younger brother of Carlos is playing his identical forehand….OMG https://t.co/yJxxHGHl1u — Boris Becker (@TheBorisBecker) October 16, 2024

Una situazione curiosa, affrontata anche dal n.2 del mondo nel corso della conferenza stampa a Riad, dove l’iberico sta affrontando il torneo di esibizione “Six Kings Slam”. “Ho saputo da mia madre, perché non passo molto tempo a casa, che ha chiesto al barbiere di fargli i miei stessi capelli. Lo trovo divertente e spassoso“, ha dichiarato divertito Carlitos

E sull’aspetto tennistico: “Jamie gioca bene, non voglio mentire. Sta raggiungendo un ottimo livello. Ma onestamente c’è un sacco di gente in giro, un sacco di video e di account sui social media che dicono che sarà simile a suo fratello e a me non piace molto in questo senso. Vorrei solo che tutte le persone lo lasciassero in pace. Sono un po’ preoccupato per le persone che gli stanno intorno durante il torneo e che andranno a guardarlo perché è mio fratello e poi probabilmente si metterà sotto pressione“, ha aggiunto il n.2 ATP.

Il vincitore di Wimbledon e del Roland Garros quest’anno ha aggiunto: “Vediamo come se la caverà. Di sicuro gli starò vicino. Ama il tennis e ogni volta che può va in campo, chiede a mio padre di andare a colpire qualche palla. Per me è fantastico che ami giocare a tennis e vediamo se migliorerà sempre di più e se un anno potrò giocare contro di lui”.