Bolelli/Vavassori portano l’Italia in finale agli Australian Open! Hanfmann/Koepfer piegati al super tiebreak!

Simone Bolelli e Andrea Vavassori ce l’hanno fatta. I due tennisti italiani hanno conquistato l’accesso alla Finale degli Australian Open 2024 nel doppio, piegando con il punteggio di 6-3 3-6 7-6 (5) i tedeschi Yannick Hanfmann e Dominik Koepfer. Una grande prestazione dell’emiliano e del piemontese, capaci di trovare le soluzioni più indicate nei punti decisivi della sfida.

Sugli scudi soprattutto Bolelli, con alcune risposte strepitose e bravo anche Vavassori a farsi trovare pronto all’appuntamento. In altre parole, una coppia ben amalgamata e nell’atto conclusivo di sabato affronterà per il titolo il duo composto dall’australiano Matthew Ebden e dall’eterno indiano Rohan Bopanna (testa di serie n.2) che dal prossimo lunedì sarà n.1 del ranking a 43 anni nel caso specifico. Per Bolelli è la seconda Finale in doppio in carriera, ricordando il sigillo del 2015 con Fabio Fognini proprio in Australia.

Nel primo set lo sviluppo è all’insegna dell’equilibrio nella fase iniziali. Entrambe le coppie non trovano grande continuità al servizio, con gli azzurri avanti di un break (2-0) e i tedeschi a rispondere immediatamente con il contro-break (2-2). I turni in battuta di Hanfmann si rivelano problematici e Bolelli/Vavassori ne sanno approfittare, creando un nuovo strappo. Stavolta, il fondamentale del servizio assiste i due italiani che archiviano la pratica sul 6-3.

Nel secondo set Koepfer soprattutto eleva il suo livello. Le giocate mancine del tedesco trascinano il compagno e così il 3-0 diventa realtà. I nostri portacolori si costruiscono una chance per tornare in auge nel settimo game, ma non sono sufficientemente concreti. La frazione sorride quindi alla Germania sullo score di 6-3.

Nel terzo set si vede un gran livello di gioco e le due coppie danno fondo alle proprie risorse. Gli azzurri sembrano avere qualcosa in più, specialmente quando si creano la chance “break” dal sapore di match-point del decimo game. Vavassori però non trova grande efficacia con la risposta di rovescio e Hanfmann a rete fa buona guardia. Quest’ultimo, nel punto successivo, fa qualcosa di straordinario, ovvero una volée dietro la schiena sulla giocata a colpo sicuro di Bolelli e poi è bravissimo Koepfer con lo strettino di rovescio a sorprendere gli azzurri. I doppisti nostrani, però, sono bravi a resettare e nel super tie-break sfiorano la perfezione. Sullo score di 10-5 si portano a casa un grande successo.