Bob a 4, Johannes Lochner beffa Francesco Friedrich a St. Moritz. 12° Patrick Baumgartner

Grazie a un grandissimo tratto finale Johannes Lochner si è aggiudicato la tappa di St. Moritz (Svizzera) valevole per la Coppa del Mondo di bob a 4 2023-2024. Sul budello elvetico il duello in salsa tedesca con Francesco Friedrich si è spinto a nuove vette con il nativo di Berchtesgaden che ha saputo tenere il primo posto che si era garantito dopo la prima discesa.

A questo punto in classifica generale Johannes Lochner comanda la graduatoria con 1095 punti contro i 1070 di Francesco Friedrich, quindi terzo Emils Cipulis è terzo a quota 968. Johannes Lochner ha concluso con il tempo complessivo di 2:08.89 (1:04.61 e 1:04.28) con un margine di 10 centesimi su Francesco Friedrich (1:04.65 e 1:04.34), mentre completa il podio il lettone Emils Cipulis (1:04.74 e 1;04.55) a 40.

Quarta posizione per lo svizzero Michael Vogt (1:04.86 e 1:04.71) a 68 centesimi, quinta per il suo connazionale Simon Friedli (1:04.95 e 1;04.67) a 73, mentre è sesto il britannico Brad Hall (1:04.73 e 1:04.91) a 75. Settima posizione per lo svizzero Cédric Follador (1:04.94 e 1:05.36) a 1.41, ottava per l’austriaco Markus Treichl (1:05.43 e 1:04.88) a 1.42, quindi nona per il tedesco Adam Ammour a 1.47, mentre chiude la top10 il cinese Chunjian Li a 1.69. Si ferma in 12a posizione Patrick Baumgartner (1:05.55 e 1:05.08) a 1.74, mentre chiude 15° Mattia Variola (1:05.88 e 1:05.74) a 2.73.

