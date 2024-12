Bob: Francesco Friedrich vince anche nel 4 ad Altenberg, gara sulla run singola

Problemi metereologici in quel di Altenberg nella gara che chiude il primo weekend della Coppa del Mondo di bob. È andata in scena in terra tedesca la prova del quattro, disputata sulla singola run dopo che la giuria ha annullato il primo tentativo per maltempo.

A vincere, così come accaduto ieri nel 2, è Francesco Friedrich con il tempo di 54.17. Per i rivali, anche oggi, c’è davvero poco da fare contro il cannibale di questa disciplina.

Alle sue spalle c’è un pari merito: secondi con lo stesso tempo, a 17 centesimi di ritardo, il tedesco Johannes Lochner e l’austriaco Markus Treichl. Completano la top-5 l’altro teutonico Ammour ed il britannico Hall.

Non eccezionale la prova dei due equipaggi italiani: ci si aspettava sicuramente di più da Patrick Baumgartner che chiude nono, più indietro Mattia Variola che termina quaattordicesimo.