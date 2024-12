Bob a 2, Francesco Friedrich vince a Sigulda e allunga su Lochner nella generale. 8° Baumgartner

Il solito Francesco Friedrich si è aggiudicato la tappa di Sigulda (Lettonia) valevole come secondo appuntamento della Coppa del Mondo di bob a 2024-2025. Sul budello baltico il fuoriclasse tedesco (49.13 e 49.55) ha chiuso con il tempo complessivo di 1:38.68 piazzando le migliori prestazioni nelle due spinte e nelle due manche. Per il nativo di Pirna si tratta della 78a vittoria in Coppa del Mondo (47 nel bob a 2) con un totale di 130 podi (76 nella specialità).

Alle sue spalle il connazionale Johannes Lochner (49.43 e 49.60) a 35 centesimi di distacco, mentre completa il podio l’austriaco Markus Treichl (49.60 e 49.99) a 91. Quarta posizione per il britannico Brad Hall (49.65 e 49.99) a 96 centesimi, mentre è quinto il lettone Jekabs Kalenda (49.72 e 50.09) a 1.13.

Sesta posizione per il cinese Li Chunjian (49.84 e 50.03) a 1.19 dalla vetta, settima per lo svizzero Cédric Follador (49.84 e 50.11) a 1.27, mentre è ottavo il nostro Patrick Baumgartner (49.90 e 50.13) a 1.35 dopo due manche solide. Nona posizione per lo svizzero Timo Rohner (49.96 e 50.15) a 1.43, mentre il britannico Adam Baiard (50.00 e 50.12) completa la top10 a 1.44. Si ferma in quindicesima posizione, infine, Mattia Variola (50.39 e 50.69) a 2.40.

A questo punto la classifica generale vede al comando Francesco Friedrich con 450 punti e 30 lunghezze di vantaggio su Johannes Lochner. Terzo Brad Hall a quota 384, quarto Jekabs Kalenda con 352. Settimo Patrick Baumgartner con 336 punti.