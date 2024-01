Biathlon, Tandrevold si impone nella sprint di Ruhpolding. Vittozzi torna sul podio e si rilancia in Coppa del Mondo

Ingrid Landmark Tandrevold si inventa una prova ai limiti della perfezione e vince la sprint 7,5 km di Ruhpolding, in occasione della quinta tappa stagionale della Coppa del Mondo 2023-2024 di biathlon. Seconda affermazione della carriera nel format (la terza complessiva a livello individuale) per la norvegese, che ha completato la gara in 19’25″4 non sbagliando al poligono e firmando il secondo miglior tempo sugli sci dietro solamente all’ex fondista slovena Lampic.

La nuova leader della classifica di specialità ha preceduto al traguardo di 18″2 la sorprendente svedese Mona Brorsson, al miglior piazzamento individuale nel circuito maggiore, brava a trovare il 10/10 al tiro sfruttando il traino di Tandrevold (impegnata nella sua ultima tornata) nel primo giro e resistendo nel finale al rientro di Lisa Vittozzi.

Terza posizione a 19″0 dalla vincitrice per l’azzurra, impeccabile al poligono (anche con ottimi tempi di rilascio) e abbastanza solida sugli sci stretti con una notevole progressione nella seconda parte dell’ultimo giro. La 28enne di Sappada torna dunque sul podio (è il terzo della stagione, il 24° individuale in carriera) per la prima volta dalla sprint di Lenzerheide, restando in corsa per la Sfera di Cristallo.

Alle spalle di Lisa troviamo nell’ordine la francese Lou Jeanmonnot (0+0), quarta a 24″8, e la svedese Elvira Oeberg (2+0), quinta a 33″9. Più distanti le altre candidate alla Coppa del Mondo generale: la tedesca Franziska Preuss (0+2) è nona a 51″9, le transalpine Julia Simon (0+2) e Justine Braisaz-Bouchet (1+1) rispettivamente decima e dodicesima a 52″4 e 55″2.

Impressionante il debutto assoluto tra le grandi in Coppa del Mondo della diciottenne padrona di casa tedesca Julia Tannheimer, addirittura 15ma con il doppio zero al poligono. Per quanto riguarda la squadra italiana, va evidenziato un nuovo ingresso in zona punti di Michela Carrara, 31ma a 1’28″8 nonostante due errori al tiro (uno a terra ed uno in piedi) grazie al 16° crono assoluto nel fondo.

Male le altre azzurre: si qualificano all’inseguimento Samuela Comola (1+0) e Beatrice Trabucchi (0+1) in 54ma e 56ma piazza, mentre resta esclusa Hannah Auchentaller (1+2) in 62ma. Da segnalare inoltre il forfait precauzionale di Rebecca Passler (era stata collocata in primo gruppo, aveva il pettorale 21) per un lieve risentimento muscolare riportato in allenamento.

Foto: Sven Hoppe/IPA Sport

Leggi tutte le notizie di Biathlon su OA Sport...