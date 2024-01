Biathlon, startlist inseguimento maschile Ruhpolding 2024: orari, programma, tv, streaming, distacchi

Domani, domenica 14 gennaio, terminerà a Ruhpolding, in Germania, la quinta tappa della Coppa del Mondo 2023-2024 di biathlon: saranno in programma entrambi gli inseguimenti, con la 12.5 km maschile che chiuderà il fine settimana dedicato alle gare alle ore 14.45.

Saranno in gara nella pursuit maschile quattro azzurri: partiranno Tommaso Giacomel, secondo a 17″ dal norvegese Vetle Sjaastad Christiansen, Didier Bionaz, 20° a 1’06”, Patrick Braunhofer, 34° a 1’32”, ed Elia Zeni, 35° a 1’33”.

La diretta tv della 12.5 km pursuit maschile della Coppa del Mondo 2023-2024 di biathlon sarà fruibile su Eurosport 2 HD, mentre la diretta streaming sarà a cura di eurosport.it, discovery+ ed Eurovision Sport, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO BIATHLON

Domenica 14 gennaio

Ore 14.45 12.5 km inseguimento maschile Ruhpolding (Germania) – Diretta tv su Eurosport 2 HD

STARTLIST COPPA DEL MONDO BIATHLON

1 CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad NOR 0:00

2 b GIACOMEL Tommaso ITA 0:17

3 BOE Tarjei NOR 0:20

4 JACQUELIN Emilien FRA 0:21

5 DALE-SKJEVDAL Johannes NOR 0:23

6 STRELOW Justus GER 0:34

7 STALDER Sebastian SUI 0:39

8 HARTWEG Niklas SUI 0:42

9 yr BOE Johannes Thingnes NOR 0:44

10 LAEGREID Sturla Holm NOR 0:44

11 HORN Philipp GER 0:49

12 WRIGHT Campbell USA 0:50

13 STROEMSHEIM Endre NOR 0:53

14 NAWRATH Philipp GER 0:54

15 KUEHN Johannes GER 0:55

16 PERROT Eric FRA 0:59

17 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 1:02

18 STROLIA Vytautas LTU 1:04

19 DOLL Benedikt GER 1:04

20 BIONAZ Didier ITA 1:06

21 INVENIUS Otto FIN 1:11

22 CLAUDE Fabien FRA 1:12

23 MAKAROV Maksim MDA 1:13

24 LAITINEN Heikki FIN 1:16

25 PONSILUOMA Martin SWE 1:16

26 SAMUELSSON Sebastian SWE 1:18

27 EDER Simon AUT 1:19

28 CLAUDE Florent BEL 1:19

29 KRCMAR Michal CZE 1:21

30 MUKHIN Alexandr KAZ 1:23

31 FAK Jakov SLO 1:24

32 RUNNALLS Adam CAN 1:26

33 FILLON MAILLET Quentin FRA 1:26

34 BRAUNHOFER Patrick ITA 1:32

35 ZENI Elia ITA 1:33

36 VIDMAR Anton SLO 1:34

37 BIRKENTALS Renars LAT 1:36

38 LOMBARDOT Oscar FRA 1:37

39 NASYKO Denys UKR 1:39

40 DOVZAN Miha SLO 1:39

41 LESIUK Taras UKR 1:42

42 KOMATZ David AUT 1:43

43 BURKHALTER Joscha SUI 1:46

44 FEMLING Peppe SWE 1:47

45 REES Roman GER 1:49

46 SHAMAEV Dmitrii ROU 1:49

47 ILIEV Vladimir BUL 1:50

48 BUTA George ROU 1:50

49 MARECEK Jonas CZE 1:52

50 PUCHIANU Cornel ROU 1:52

51 NELIN Jesper SWE 1:53

52 ZAHKNA Rene EST 1:54

53 MANDZYN Vitalii UKR 1:55

54 SIIMER Kristo EST 1:59

55 FINELLO Jeremy SUI 2:00

56 LANGER Thierry BEL 2:01

57 BROWN Jake USA 2:02

58 HORNIG Vitezslav CZE 2:02

59 TYSHCHENKO Artem UKR 2:02

60 LEGOVIC Matija CRO 2:04

