Biathlon oggi in tv, short individual Anterselva 2024: orario, programma, tv, pettorali di partenza

Dopo la settimana a Ruhpolding, la Coppa del Mondo 2023-2024 di biathlon si sposta ad Anterselva per la sesta tappa stagionale, l’ultima prima dei Mondiali di Nove Mesto (Repubblica Ceca). Sulle nevi italiane, il programma si aprirà oggi con la prima (e ultima) short individual maschile di questa annata, che avrà come orario d’inizio le 14:20.

Va sottolineato che questo format di gara non è al suo debutto in Coppa del Mondo, poiché ci fu una prova di questo tipo già nel 2019 a Canmore, ma quello odierno è comunque un appuntamento storico. Per quanto riguarda le regole, la gara sarà molto simile all’individuale normale, con però un chilometraggio ridotto (15 km al posto di 20) e una penalità più bassa in caso di bersaglio mancato al poligono (45” invece di un minuto).

In casa Italia c’è grande curiosità per vedere in azione soprattutto Tommaso Giacomel. L’azzurro classe 2000, che è reduce dalla grande tappa di Ruhpolding (secondo posto nella sprint, terzo nella staffetta maschile e sesto nella mass start), partirà per terzo alle ore 14:21:30 e proverà a lottare per un grande piazzamento soprattutto con i norvegesi J. Boe, T. Boe, Dale-Skjevdal, Laegreid, Stroemsheim e Christiansen e i tedeschi Doll e Rees.

Oltre a Giacomel, ci saranno altri 4 italiani al via, ovvero Didier Bionaz (start alle 14:25:00 con il 10), Lukas Hofer (14:42:30 con il 45), Elia Zeni (14:48:00 con il 56) e Patrick Braunhofer (15:06:30 con il 103). Per questi quattro il compito sarà cercare di mettersi in mostra, a seconda delle proprie attuali qualità.

La short invidual maschile di Anterselva si potrà vedere in diretta tv su Rai Sport (in chiaro) ed Eurosport 2 (a pagamento) e in diretta streaming su Rai Play, Eurovision Sports Live, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN.

CALENDARIO SHORT INDIVIDUAL MASCHILE ANTERSELVA BIATHLON

Giovedì 18 gennaio

Ore 14.20: 15 km short individual maschile ad Anterselva (Italia) – Diretta tv su Rai Sport ed Eurosport 2

PROGRAMMA SHORT INDIVIDUAL MASCHILE ANTERSELVA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport, Eurosport 2

Diretta streaming: Rai Play, Eurovision Sports Live; Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport

STARTLIST SHORT INDIVIDUAL MASCHILE ANTERSELVA

1 FILLON MAILLET Quentin FRA 1992 14:20:30

2 CRNKOVIC Kresimir CRO 1995 14:21:00

3 b GIACOMEL Tommaso ITA 2000 14:21:30

4 HIIDENSALO Olli FIN 1991 14:22:00

5 MUKHIN Alexandr KAZ 1998 14:22:30

6 NAWRATH Philipp GER 1993 14:23:00

7 MAKAROV Maksim MDA 1995 14:23:30

8 PERROT Eric FRA 2001 14:24:00

9 LEITNER Felix AUT 1996 14:24:30

10 BIONAZ Didier ITA 2000 14:25:00

11 PONSILUOMA Martin SWE 1995 14:25:30

12 LANGER Thierry BEL 1991 14:26:00

13 JACQUELIN Emilien FRA 1995 14:26:30

14 BURKHALTER Joscha SUI 1996 14:27:00

15 STRELOW Justus GER 1996 14:27:30

16 EDER Simon AUT 1983 14:28:00

17 SAMUELSSON Sebastian SWE 1997 14:28:30

18 TYSHCHENKO Artem UKR 1993 14:29:00

19 STVRTECKY Jakub CZE 1998 14:29:30

20 DALE-SKJEVDAL Johannes NOR 1997 14:30:00

21 FAK Jakov SLO 1987 14:30:30

22 y BOE Johannes Thingnes NOR 1993 14:31:00

23 COLTEA George ROU 2000 14:31:30

24 BOE Tarjei NOR 1988 14:32:00

25 WRIGHT Campbell USA 2002 14:32:30

26 GOW Christian CAN 1993 14:33:00

27 DOLL Benedikt GER 1990 14:33:30

28 NELIN Jesper SWE 1992 14:34:00

29 MIKYSKA Tomas CZE 2000 14:34:30

30 STALDER Sebastian SUI 1998 14:35:00

31 CLAUDE Fabien FRA 1994 14:35:30

32 ZAHKNA Rene EST 1994 14:36:00

33 CLAUDE Florent BEL 1991 14:36:30

34 KIREYEV Vladislav KAZ 2000 14:37:00

35 LAITINEN Heikki FIN 1994 14:37:30

36 CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad NOR 1992 14:38:00

37 KOMATZ David AUT 1991 14:38:30

38 KUEHN Johannes GER 1991 14:39:00

39 BADACZ Konrad POL 2003 14:39:30

40 STROLIA Vytautas LTU 1992 14:40:00

41 ILIEV Vladimir BUL 1987 14:40:30

42 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 1988 14:41:00

43 FEMLING Peppe SWE 1992 14:41:30

44 BUTA George ROU 1993 14:42:00

45 HOFER Lukas ITA 1989 14:42:30

46 STROEMSHEIM Endre NOR 1997 14:43:00

47 PLANKO Lovro SLO 2001 14:43:30

48 BROWN Jake USA 1992 14:44:00

49 LAEGREID Sturla Holm NOR 1997 14:44:30

50 RUNNALLS Adam CAN 1998 14:45:00

51 HORNIG Vitezslav CZE 1999 14:45:30

52 r REES Roman GER 1993 14:46:00

53 LESIUK Taras UKR 1996 14:46:30

54 INVENIUS Otto FIN 2000 14:47:00

55 NASYKO Denys UKR 1995 14:47:30

56 ZENI Elia ITA 2001 14:48:00

57 SHAMAEV Dmitrii ROU 1995 14:48:30

58 PACAL James SUI 2003 14:49:00

59 BEAUVAIS Cesar BEL 2000 14:49:30

60 BIRKENTALS Renars LAT 2001 14:50:00

61 FOMIN Maksim LTU 2000 14:50:30

62 VIDMAR Anton SLO 2000 14:51:00

63 PRYMA Artem UKR 1987 14:51:30

64 ZAWOL Marcin POL 2002 14:52:00

65 GUIGONNAT Antonin FRA 1991 14:52:30

66 OJIMA Kiyomasa JPN 1998 14:53:00

67 HORN Philipp GER 1994 14:53:30

68 RAENKEL Raido EST 1990 14:54:00

69 BONACCI Vincent USA 2000 14:54:30

70 PIQUERAS GARCIA Roberto ESP 1990 14:55:00

71 LAPSHIN Timofei KOR 1988 14:55:30

72 KIERS Trevor CAN 1997 14:56:00

73 RANTA Jaakko FIN 1997 14:56:30

74 BAUER Kirill KAZ 2000 14:57:00

75 MAGAZEEV Pavel MDA 1988 14:57:30

76 KAUKENAS Tomas LTU 1990 14:58:00

77 GUNKA Jan POL 2002 14:58:30

78 SCHIELLERUP Rasmus DEN 2001 14:59:00

79 OBERHAUSER Magnus AUT 1998 14:59:30

80 CESNEK Damian SVK 2001 15:00:00

81 NYKVIST Emil SWE 1997 15:00:30

82 TACHIZAKI Mikito JPN 1988 15:01:00

83 SIIMER Kristo EST 1999 15:01:30

84 VACLAVIK Adam CZE 1994 15:02:00

85 SINAPOV Anton BUL 1993 15:02:30

86 GUNKA Kacper POL 1999 15:02:45

87 YAMAMOTO Masaharu JPN 2000 15:03:00

88 KARLIK Mikulas CZE 1999 15:03:15

89 USOV Mihail MDA 1996 15:03:30

90 GERMAIN Maxime USA 2001 15:03:45

91 FLORE Raul ROU 1997 15:04:00

92 LOMBARDOT Oscar FRA 2000 15:04:15

93 UDAM Mehis EST 2004 15:04:30

94 CHOI Dujin KOR 1995 15:04:45

95 MUSTONEN Joni FIN 1994 15:05:00

96 BRANDT Viktor SWE 1999 15:05:15

97 DOVZAN Miha SLO 1994 15:05:30

98 TODEV Blagoy BUL 2001 15:05:45

99 HRUSHCHAK Dmytrii UKR 2000 15:06:00

100 PLETZ Logan CAN 2000 15:06:15

101 PATRIJUKS Aleksandrs LAT 1993 15:06:30

102 BRAUNHOFER Patrick ITA 1998 15:06:45

103 MACKINE Jokubas LTU 2000 15:07:00

104 UNTERWEGER Dominic AUT 1999 15:07:15

