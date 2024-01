Biathlon, Lisa Vittozzi: “Sono contenta, la forma sta crescendo gradualmente. L’inseguimento sarà una gara aperta”

Lisa Vittozzi batte un colpo e porta a casa un prezioso terzo posto nella sprint 7.5 km di Ruhpolding, prova valida per la quinta tappa stagionale della Coppa del Mondo 2023-2024 di biathlon. La sappadina, sulla scia dell’ottima prestazione di due giorni fa in staffetta, ha disputato quest’oggi una gara di alto profilo trovando il 10/10 al tiro (con tempi di rilascio competitivi) e difendendosi egregiamente nel fondo.

L’azzurra, al terzo podio individuale dell’inverno nel circuito maggiore (il 24° complessivo in carriera, conteggiando anche i Mondiali di Oberhof), si è dovuta arrendere solamente all’ispirata norvegese Ingrid Landmark Tandrevold per 19″ e alla sorprendente veterana svedese Mona Brorsson per otto decimi. Questo risultato consente comunque alla 28enne di accorciare le distanze dalla leader della generale Justine Braisaz-Bouchet (oggi 12ma), lontana adesso 105 punti.

“Ho fatto il mio dovere. Mi dispiace di non essere arrivata seconda per pochi decimi, ma fa parte del gioco. Sono contenta in generale, la forma sta crescendo gradualmente. Il raffreddore e l’influenza ormai sono solo un ricordo, settimana scorsa sono rimasta sotto i miei standard solamente per una questione di forma“, spiega Vittozzi alla FISI pochi minuti dopo la fine della gara.

Sulle prospettive in vista della gara a inseguimento in programma domenica: “Domenica l’inseguimento sarà una gara aperta, bisognerà andare a tutta senza fare troppi calcoli, sulla strada della continuità. Basta un bel risultato per accorciare la classifica, per cui tutto può succedere“.

Foto: Sven Hoppe/IPA Sport

