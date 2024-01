Biathlon, la classifica degli italiani più vincenti: Wierer sarà mai eguagliata? E chi permetterà agli azzurri di “fare 13”?

Sono 47 le vittorie dell’Italia del biathlon in competizioni di primo livello, almeno se si parla del comparto individuale, dove sta venendo progressivamente raggiunta la piena parità. A oggi, i successi nel settore maschile sono 24, mentre quelli della controparte femminile ammontano a 23.

Nelle prove a squadre, parte integrante della disciplina sin dalla sua nascita, le formazioni azzurre hanno centrato complessivamente 15 affermazioni. Gli uomini ne assommano 9 (7 staffette e 2 defunte prove a pattuglie), le donne 3 (tutte staffette) e le restanti 3 sono figlie di prove miste (2 staffette e 1 single mixed).

È doveroso rimarcare come nel biathlon si debba parlare di “gare di primo livello”, senza scinderle fra Coppa del Mondo, Giochi olimpici e Campionati Mondiali. D’altronde, le prove con medaglie in palio, hanno a lungo assegnato punti per la Sfera di cristallo. Inoltre l’Ibu stessa, saggiamente, non fa alcuna distinzione. Chiara e coerente.

Per quanto riguarda il nostro Paese, il discorso vincente è cominciato il 23 gennaio 1988 con Johann Passler. L’altoatesino ottenne la prima vittoria tricolore di sempre nella 20 km di Anterselva. Le serial winner… Pardon, LA serial winner, perché al momento ce n’è una sola, nascerà poco lontano da lì, il 3 aprile 1990. E la ammiriamo ancora oggi.

Complessivamente si contano 12 biathleti azzurri capaci di salire sul gradino più alto del podio nell’arco degli ultimi 36 anni. Tre quarti di essi sono dotati di cromosoma Y. La domanda è chi permetterà al movimento tricolore di “fare tredici” e soprattutto quando.

BIATHLON – TUTTI I VINCITORI INDIVIDUALI

16 – WIERER Dorothea (2015 and counting)

06 – PALLHUBER Wilfried (1992-1997)

04 – ZINGERLE Andreas (1990-1993)

04 – VITTOZZI Lisa (2019 and counting)

03 – PASSLER Johann (1988-1993)

03 – SANTER Nathalie (1993-2000)

02 – CARRARA Pieralberto (1991-1993)

02 – CATTARINUSSI René (1999-2000)

02 – FAVRE Patrick (1994)

02 – HOFER Lukas (2014 and counting)

02 – WINDISCH Dominik (2016-2019)

01 – LEITGEB Hubert (1994)

Foto: Fisi Pentaphoto

Leggi tutte le notizie di Biathlon su OA Sport...