Biathlon, Dorothea Wierer fallosa nell’inseguimento di Hochfilzen. Jeanmonnot implacabile

Ad Hochfilzen, in Austria, la seconda tappa della Coppa del Mondo 2024-2025 di biathlon è proseguita con la 10 km pursuit femminile, vinta dalla transalpina Lou Jeanmonnot davanti alle tedesche Vanessa Voigt, seconda, e Franziska Preuss, terza.

In casa Italia le azzurre pagano praticamente tutte dazio all’ultimo poligono: la migliore è Dorothea Wierer, 20ma, mentre Hannah Auchentaller è 29ma. A punti anche Samuela Comola, 33ma, e Michela Carrara, 35ma, infine Beatrice e Martina Trabucchi chiudono rispettivamente 49ma e 51ma.

Il 20/20 al poligono premia la transalpina Lou Jeanmonnot, vittoriosa in 29’48″5, e la tedesca Vanessa Voigt, la quale risale dalla 13ma piazza e chiude alla piazza d’onore a 33″8, bruciando all’arrivo la connazionale Franziska Preuss, che aveva vinto la sprint, terza a causa di tre errori in piedi, a 35″3.

Una buona prestazione di squadra dell’Italia viene rovinata all’ultimo poligono: tre dei quattro errori di Dorothea Wierer, 20ma a 2’00″3, arrivano nella quarta serie, così come due dei tre bersagli totali mancati da Hannah Auchentaller, 29ma a 2’31″6, sono figli del quarto poligono.

Due errori dei tre complessivi, tutti in piedi, arrivano al quarto poligono anche per Samuela Comola, 33ma a 2’48″1, mentre Michela Carrara dopo il 9/10 in posizione prova fa 5/10 in piedi e termina 35ma a 2’58″8. Beatrice e Martina Trabucchi chiudono rispettivamente 49ma a 4’00″7 (1 errore) e 51ma a 4’19″7 (4 errori).

Essendo questa la prima pursuit stagionale, la classifica di specialità ricalca l’ordine d’arrivo odierno, mentre nella graduatoria generale resta in testa la tedesca Franziska Preuss con 325 punti, davanti alla francese Lou Jeanmonnot, seconda con 296, mentre la miglior azzurra è Dorothea Wierer, 14ma a quota 130.