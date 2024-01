Biathlon, Johannes Boe stravince la short individual di Anterselva. Ottavo Giacomel con quattro errori

Fa festa Johannes Boe nella short individual di Anterselva (Italia), prova valida per la sesta tappa della Coppa del Mondo 2023-2024 di biathlon. Nella seconda gara di sempre con questo format (dopo l’esordio a Canmore nel 2019), il norvegese domina incontrastato e vince con grandi distacchi su tutti. Per il classe 1993 si tratta della settima affermazione stagionale e del 96° successo in Coppa del Mondo (considerando anche le gare a squadre). Ottavo un buon Tommaso Giacomel.

Davvero magnifica la prestazione odierna di J. Boe, in una gara molto simile all’individuale, con però un chilometraggio ridotto (15 km al posto di 20) e una penalità più bassa in caso di bersaglio mancato al poligono (45” invece di un minuto). Il norvegese è veloce sugli sci e perfetto al poligono (20/20) e chiude con l’ottimo tempo di 37:28.0, precedendo di addirittura 1’36” il fratello Tarjei Boe (0+1+0+1), secondo, e di 1’44” il tedesco Johannes Kuehn (0+0+0+2), terzo. Quarto invece l’altro norvegese Johannes Dale-Skjevdal a 1’47” (0+2+0+1) dal vincitore, mentre termina la gara in quinta posizione lo svedese Martin Ponsiluoma a 1’58” (1+0+1+1).

Scorrendo la classifica, troviamo poi il norvegese Vetle Sjaastad Christiansen, sesto a 2’16” (1+1+0+0), il tedesco Danilo Riethmueller, settimo a 2’27” (0+1+0+0) e l’italiano Tommaso Giacomel, ottavo a 2’37” nonostante gli addirittura quattro errori (0+2+0+2). Per l’azzurro arriva dunque nel complesso un altro buon piazzamento, dopo i grandissimi risultati di Ruhpolding (su tutti il secondo posto nella sprint).

Per quanto riguarda gli altri italiani, l’unico ad andare a punti è Patrick Braunhofer, 36° a 4’26” (0+2+0+1). Tutti fuori dalla top 40 invece gli altri: 42° Elia Zeni a 4’56” (3+0+0+0), 49° Didier Bionaz a 5’26” (0+2+1+3) e 65° Lukas Hofer a 6’17” (3+1+2+2+).

Grazie al successo odierno, J. Boe sale a 761 punti in classifica generale e allunga sul fratello Tarjei, secondo con 668, e sull’altro norvegese Dale, terzo a 639, in una graduatoria in cui ora Giacomel è nono con 423. Nella classifica di specialità (da ricordare che la gara di oggi valeva come un individuale), invece, lo stesso J. Boe raggiunge quota 150 punti e vola in vetta, superando i tedeschi Roman Rees (121 e ora secondo) e Justus Strelow (86 e adesso quarto dietro a T. Boe), oggi rispettivamente 10° e 30°.

Foto: LaPresse