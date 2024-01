Biathlon, IBU Cup Val Martello 2023: Daniele Cappellari e Martina Trabucchi sesti nelle short individual

Si apre oggi in Val Martello, in Italia, la quarta tappa dell’IBU Cup 2023-2024 di biathlon: nelle uniche short individual della stagione si registrano i sesti posti di Martina Trabucchi nella 12.5 km femminile e di Daniele Cappellari nella 15 km maschile.

Nella 12.5 km short individual femminile arriva la doppietta tedesca con Julia Kink (1 errore) prima in 42:11.8 ed Emily Schumann (1 errore) seconda a 0.8, mentre si classifica terza la svedese Stina Nilsson (2 errori) a 3.5. Bel sesto posto per Martina Trabucchi (19/20 al tiro) a 54.1, a punti anche Sara Scattolo (4 errori), 21ma a 3:18.9, e Linda Zingerle (16/20 al tiro), 35ma a 4:23.9.

Nella 15 km short individual maschile si registra la tripletta della Norvegia con Vebjoern Soerum (2 errori) primo in 42:36.2, Mats Oeverby (19/20 al tiro) secondo a 7.4 e Johan-Olav Botn (2 bersagli mancati) terzo a 45.2. Ottimo sesto posto per Daniele Cappellari (1 errore) a 1:43.7, bene anche David Zingerle (2 errori), 15° a 2:56.1, e Christoph Pircher (18/20 al tiro), 17° a 3:07.0, infine Cedric Christille (14/20 al tiro) termina 53° a 6:54.6.

ORDINE D’ARRIVO 12.5 KM SHORT INDIVIDUAL FEMMINILE

1 33 KINK Julia GER 1 0 0 0 1 41:26.8 42:11.8

2 28 SCHUMANN Emily GER 0 1 0 0 1 41:27.6 42:12.6 +0.8

3 37 NILSSON Stina SWE 0 2 0 0 2 40:45.3 42:15.3 +3.5

6 14 TRABUCCHI Martina ITA 0 0 0 1 1 42:20.9 43:05.9 +54.1

21 48 SCATTOLO Sara ITA 2 0 2 0 4 42:30.7 45:30.7 +3:18.9

35 38 ZINGERLE Linda ITA 1 2 0 1 4 43:35.7 46:35.7 +4:23.9



ORDINE D’ARRIVO 15 KM SHORT INDIVIDUAL MASCHILE

1 33 SOERUM Vebjoern NOR 0 0 1 1 2 41:06.2 42:36.2

2 45 OEVERBY Mats NOR 0 1 0 0 1 41:58.6 42:43.6 +7.4

3 80 FREY Isak NOR 1 1 0 0 2 41:51.4 43:21.4 +45.2

6 32 CAPPELLARI Daniele ITA 1 0 0 0 1 43:34.9 44:19.9 +1:43.7

15 56 ZINGERLE David ITA 1 0 0 1 2 44:02.3 45:32.3 +2:56.1

17 13 PIRCHER Christoph ITA 0 2 0 0 2 44:13.2 45:43.2 +3:07.0

53 97 CHRISTILLE Cedric ITA 2 2 1 1 6 45:00.8 49:30.8 +6:54.6



Foto: Federico Angiolini

Leggi tutte le notizie di Biathlon su OA Sport...