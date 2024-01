Biathlon, Ambesi rassicura su Lisa Vittozzi: “Non sono preoccupato, i numeri parlano chiaro”

Lisa Vittozzi sta disputando una stagione agonistica particolarmente regolare in termini di piazzamenti e al momento occupa il quarto posto nella classifica generale della Coppa del Mondo di biatlon con 456 punti all’attivo, a 136 lunghezze di distacco dalla leader Justine Braisaz-Bouchet. La sappadina sarà impegnata a Ruhpolding, dove da oggi al 14 gennaio sono in programma staffetta, sprint e inseguimento: saranno le ultime gare prima dell’appuntamento casalingo di Anterselva, che precederà i Mondiali di Nove Mesto.

Massimiliano Ambesi, telecronista e commentatore di Eurosport, è entrato nel dettaglio durante la prima puntata di Salotto Bianco, che conduce insieme a Dario Puppo, sul canale YouTube di OA Sport: “Non sono preoccupato per Vittozzi. Alla vigilia di Oberhof, con le condizioni che c’erano, avevo detto che speravo in piazzamenti solidi tra le prime dieci: sono arrivati. In dieci gare ha fatto nove piazzamenti tra le migliori nove. Quante hanno questi risultati? Nessuna. La costanza di rendimento è sotto gli occhi di tutto“.

Massimiliano Ambesi ha poi proseguito: “È chiaro che rispetto alle prime quattro dell’inseguimento (Simon, Braisaz, Tandrevold, Elvira Oeberg) ha qualcosa in meno in un ultimo giro, queste hanno più motore (Simon forse neanche tantissimo e le altre oggettivamente sì). A loro devi guardare per colmare il gap, ma Vittozzi è perfettamente in lotta per la classifica generale. Ha avuto i suoi malanni, ma sta continuando a sparare bene: parlano i numeri“.

Massimiliano Ambesi si è proiettato anche verso il prossimo appuntamento: “Ruhpolding è un contesto di gara più favorevole e si possono fare discorsi diversi, l’anno scorso ha vinto. È chiaro che se nella spint fa il doppio zero e prende 45 secondi da chi vince, magari con un errore, e non sale sul podio allora direi che forse abbiamo un problema. Sono sicuro che a Ruhpolding vedremo un’atleta di livello leggermente superiore rispetto a Oberhof. Se uno analizza i tempi di quest’anno e fa una media, è ampiamente tra le dieci: sta facendo una grandissima stagione, ma ci sono le avversarie e ce ne sono un paio che hanno motivazioni che vanno oltre“.

VIDEO AMBESI SU VITTOZZI

Foto: Federico Angiolini

Leggi tutte le notizie di Biathlon su OA Sport...