Basket, Trento cede nel finale in EuroCup e perde ad Ankara

Si è appena concluso all’Ankara Spor Salonu la sfida tra il Turk Telekom Ankara e il Dolomiti Energia Trentino, match valido per la quattordicesima giornata dell’EuroCup. Per i trentini l’obbligo di vincere per restare saldamente in zona playoff e provare a staccare le inseguitrici, mentre per i padroni di casa quasi un match spalle al muro, con un ko che li avrebbe praticamente tagliati fuori dalla corsa playoff. Ecco come è andata.

Parte forte la squadra di casa nel primo quarto, con un primo parziale iniziale di 6-0 e, poi, con un altro di 7-2 per il 13-4 dopo cinque minuti di gioco. Soffre Trento, che non riesce a entrare in partita, soprattutto palla in mano, ma con Stephens e Alviti si riporta a -3. Altro canestro di Ankara, ma poi arriva la scossa di Trento, che con Biligha e Forray prima impatta, poi quando torna a segnare la squadra di casa passa in vantaggio con la tripla di un Alviti da 7 punti in poco più di due minuti e si va al primo stop con la Dolomiti Energia avanti 17-20.

Ancora una volta parte meglio la squadra turca e a inizio secondo quarto ricuce subito il gap con Trento e si porta anche in vantaggio. Il Turk Telekom tocca però al massimo il +3 di vantaggio nei primi cinque minuti del quarto. Ricuce lo strappo Trento, ma poi nuovo allungo dei padroni di casa, con un parziale di 5-0 che obbliga al time out gli ospiti a 3’ dall’intervallo. Non riesce, però, a reagire la formazione ospite e Ankara che tocca il +7, poi dalla lunetta limita i danni Trento e si va al riposo lungo sul 38-34.

Trento continua a faticare tantissimo in attacco, con le percentuali crollate dopo il primo quarto e anche nella ripresa è Ankara a fare la partita. Dopo la tripla iniziale di Ellis, infatti, il match sembra vivere su un sostanziale equilibrio, con la marcatura di Biligha che impatta il risultato sul 44-44, ma a questo punto sono i turchi a spingere nuovamente e con un parziale di 13-2 scappano via in doppia cifra di vantaggio. Limita nuovamente i danni Trento nel finale di quarto e si va all’ultimo stop con Ankara avanti 57-50.

Una tripla di Udom a inizio quarto quarto riapre totalmente i giochi, con le due squadre che sbagliano di più avvicinandosi il momento cruciale del match. Alviti firma il -2 dopo due minuti di gioco e Ankara che ora deve rispondere per non vedere il gap chiudersi totalmente. Un antisportivo di Brandon Brown regala a Trento il nuovo -2 e possesso, ma i turchi sono nervosi e un fallo tecnico significa -1 per gli ospiti e poi è Cooke Jr. a firmare il sorpasso a 7’ dalla fine. Match che si è innervosito, aumentano i falli, mentre si lotta punto a punto per una vittoria fondamentale per entrambe le formazioni. È però la squadra di casa a trovare il primo allungo sul +5 a 3’ dalla fine. Trento prova a rispondere, ma non trova le triple decisive, che invece trova Wallace per il +7 a 1’51” che rischia di chiudere i giochi. Ci prova Alviti, con la tripla del -4 a 53”, ma non basta. Finisce, così, 78-70 per il Turk Telekom Ankara e per Trento arriva il settimo ko europeo che mette a rischio la corsa ai playoff.

Credits: Ciamillo

