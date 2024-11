Basket: Venezia vince una partita spigolosa contro il Turk Telekom Ankara, bei segnali in EuroCup

Terza vittoria in EuroCup per l’Umana Reyer Venezia. Dopo una partita pressoché sempre guidata, ma terminata dopo ben più di due ore per un importante numero di ragioni, la squadra di Neven Spahija s’impone per 75-67 sul Turk Telekom Ankara e tiene vicina la zona playoff. 20 punti per Rodney McGruder e 16 per Kyle Wiltjer, ma il vero MVP è Mfiondu Kabengele con 10 e 15 rimbalzi. Dall’altra parte 18 per Anthony Brown e 15 per Braian Angola.

Il primo quarto non passerà certo alla storia per il suo tasso di bellezza o per la precisione offensiva degli uomini in campo. Tanta, infatti, la fatica fatta dall’una e dall’altra squadra a trovare la via del canestro. Parte leggermente meglio Ankara, con il 2-6 firmato Alexander-Brown-Angola, poi, dopo il 4-6 di Casarin, nessuno segna più per oltre tre minuti. Si riparte, nei fatti, a 3’50” dalla prima sirena: prima McGruder e poi Wiltjer (con quattro liberi) danno il vantaggio alla Reyer: 12-10.

Passa poco più di un minuto nel secondo periodo e Makoundou cade rovinosamente a terra, rimanendo fermo per parecchio tempo prima di andare in panchina (nessuna grave conseguenza per fortuna). Le percentuali offensive migliorano, ma di contro il gioco viene spesso interrotto per ogni sorta di ragione, compreso un lungo consulto al video check. In tutto questo l’Umana riesce ad avere da Fernandez e Tessitori più di un’intuizione positiva, e così i padroni di casa tengono a bada i turchi molto a lungo. Nel finale, poi, ci pensa McGruder a lasciare che siano sei le lunghezze di vantaggio (30-24).

Alla ripartenza il Turk Telekom spinge deciso sull’acceleratore, e in due minuti e mezzo una vera fiammata di Makoundou significa sorpasso (34-36). Risposta pronta di Lobito Fernandez, che lancia sia Kabengele che, soprattutto, Wiltjer verso il +6 della Reyer. Ed è solo l’inizio di un momento totalmente positivo per Venezia, che inizia a trovare grandissima fluidità offensiva bloccando al contempo qualunque iniziativa del Turk Telekom. Intervengono anche McGruder e Moretti verso il 53-40, che poi diventa 55-46 a 10′ dal termine.

Si riparte con Akpinar che prova a riportare sotto i suoi, e lo fa fino al -6, ma fino ai 5’30” dal termine la Reyer gestisce bene la situazione. Il problema successivo è che smette di segnare per quasi tre minuti, con Ankara che risale fino ai 5 punti di ritardo. Anzi, Angola piazza una fiammata che riporta fino al -2 gli ospiti con 2’19” da giocare, solo che Wiltjer da tre, Moretti dalla lunetta e nel finale Wheatle con i due punti della staffa riescono a chiudere ogni discorso. Si chiude sul 75-67.

UMANA REYER VENEZIA-TURK TELEKOM ANKARA 75-67

VENEZIA – Tessitori 8, McGruder* 20, Lever ne, Casarin* 2, Fernandez 7, Moretti 4, Janelidze ne, Kabengele* 10, Parks* 2, Wheatle 2, Simms* 4, Wiltjer 16. All. Spahija

ANKARA – Durmaz 2, Akpinar 7, Alexander* 6, Brown* 18, Tunca, Angola* 15, Agva 1, Bess* 2, Hanlan 2, Tarla ne, Smith 6, Makoundou* 8. All. Can