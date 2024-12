Basket, nuovo ko per Trento in EuroCup: vince Gran Canaria

Si è appena conclusa alla Il T Quotidiano Arena la sfida valevole per la decima giornata dell’EuroCup e in campo sono scesi il Dolomiti Energia Trentino e Gran Canaria, in un match che era quasi un testacoda, con Trento penultimo con tre vittorie e spagnoli secondi con sette successi. E alla fine i favoriti della vigilia si impongono grazie ai due quarti centrali che scavano il gap decisivo.

Parte meglio Gran Canaria, che prova il primo allungo portandosi sul 5-10 grazie a Shurna e Albicy. Ma a cavallo di metà primo quarto risponde Trento, con cinque punti di Cale e poi Lamb e Ford che piazzano un parziale di 10-0 e ribaltano la situazione. Ora sono i padroni di casa a fare da lepri e vanno a chiudere il primo quarto avanti 22-19.

Tre liberi di Lamb firmano a inizio secondo quarto il massimo vantaggio di Trento sul +6, ma arriva il parziale di Gran Canaria guidato dai cinque punti di Tobey che valgono il sorpasso per gli spagnoli. Dopo un botta e risposta tra le due squadre sono gli ospiti ad allungare anche loro sul +6. Trento obbligata a rincorrere e va al riposo sotto 40-45.

Altro strappo spagnolo a inizio ripresa, con Gran Canaria che va sul +11, con Pecchia cui viene fischiato un antisportivo. Ora Trento è spalle al muro, con gli ospiti che toccano anche il +16, poi i padroni di casa provano a reagire, con un miniparziale che vale il -8. Ma Gran Canaria non molla e risponde, mantenendosi attorno alla doppia cifra di vantaggio e andando all’ultimo stop avanti 56-66. Ultimo quarto che vede Gran Canaria gestire il vantaggio, mentre Trento non trova le forze per ricucire il gap. Finisce, dunque, 70-81 per Gran Canaria, mentre a Trento non bastano i 17 punti di Jordan Ford, top scorer del match.