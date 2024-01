Basket, Team USA: LeBron James, Kevin Durant e Steph Curry tra i 41 della lista per le Olimpiadi. 12 di loro saranno convocati

Alla fine sono ben 41 i giocatori della lista che Team USA ridurrà a 12 per le Olimpiadi di Parigi 2024. Non si possono chiamare pre-convocati, questo è abbastanza chiaro, ma già solo con queste possibili scelte Steve Kerr si è assicurato l’attenzione di mezzo mondo. In pratica, questo potrebbe rivelarsi il team più forte (insieme al Redeem Team di Pechino 2008) mai apparso da quando i pro sono stati autorizzati a calcare i parquet olimpici. Questo con l’ovvia e dovuta eccezione del Dream Team originale, quello del 1992.

In ordine alfabetico, ecco i possibili componenti della squadra, con un numero sostanzialmente imprecisato di stelle: Bam Adebayo, Jarrett Allen, Paolo Banchero, Desmond Bane, Scottie Barnes, Devin Booker, Mikal Bridges, Jaylen Brown, Jalen Brunson, Jimmy Butler, Alex Caruso, Stephen Curry, Anthony Davis, Kevin Durant, Anthony Edwards, Joel Embiid, De’Aaron Fox, Paul George, Aaron Gordon, Tyrese Haliburton, James Harden, Josh Hart, Tyler Herro, Jrue Holiday, Chet Holmgren, Brandon Ingram, Kyrie Irving, Jaren Jackson Jr., LeBron James, Cam Johnson, Walker Kessler, Kawhi Leonard, Damian Lillard, Donovan Mitchell, Chris Paul, Bobby Portis, Austin Reaves, Duncan Robinson, Jayson Tatum, Derrick White e Trae Young.

I giocatori sono stati scelti personalmente dal team manager di USA Basketball, Grant Hill. La lista, si specifica, è soggetta a cambiamenti. Steve Kerr è il capo allenatore, con i ruoli di assistenti ricoperti da figure illustri: Mark Few, Tyronn Lue ed Erik Spoelstra.

Ci sarà, prima delle Olimpiadi, anche una serie di incontri di preparazione. In particolare, il 10 luglio Team USA affronterà il Canada a Las Vegas, poi ci sarà il tempo di imbarcarsi verso l’Europa. Al momento sono confermate anche le partite alla O2 Arena di Londra contro Sud Sudan il 20 luglio e Germania il 22 luglio.

Gli States difendono il titolo olimpico conquistato a Tokyo nel 2021, nella finale contro la Francia. Nella rassegna a cinque cerchi gli USA hanno perso solo quattro partite: tre nel 2004 (la prima volta, fra l’altro, di LeBron), contro Porto Rico, Lituania e Argentina, e una proprio nell’ultima edizione, nella prima del girone al cospetto dei transalpini.

Foto: LaPresse