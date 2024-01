Basket: Simone Pianigiani si separa dal Cedevita Olimpia Lubiana. Problemi di salute e pochi risultati per l’ex coach azzurro

Simone Pianigiani non è più l’allenatore del Cedevita Olimpia Lubiana. Già terminata l’avventura dell’allenatore ex coach di Siena, Milano e Nazionale italiana (in questo caso dal 2009 al 2015), che molta fortuna non aveva avuto nello storico club. Il suo posto verrà preso da Zoran Martic.

Nel comunicato, il club sottolinea come ci siano stati anche diversi problemi di salute per Pianigiani, che ha dovuto saltare cinque partite tra EuroCup e ABA Liga, nei mesi che vanno da ottobre a novembre.

Durante la sua avventura in terra slovena, il Cedevita Olimpia ha vinto la Supercoppa del proprio Paese, mentre in ABA Liga il record era di 10 vittorie su 14 partite. In EuroCup, invece, è ancora l’unica squadra a non aver marcato successi e con questo è già fuori dalla competizione, in cui si trova nel girone A.

Per Pianigiani questa era la quarta panchina estera, dopo quelle di Fenerbahce, Hapoel Gerusalemme e Beijing Ducks. Con il Cedevita Olimpia aveva in mano un accordo triennale. Diversi gli ex “italiani” in squadra: Nikola Radicevic (ex Trento), Shawn Jones (ex Avellino e Sassari), Jaka Klobucar (ex Ostuni) e Zoran Dragic (ex Milano e Trieste).

Foto: Vid Ponikvar / Sportida//SPORTIDA_sipa – IPA Sport

