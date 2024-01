Basket, per l’Olimpia Milano un gennaio decisivo per la stagione

Il 2024 è iniziato con una sconfitta per l’EA7 Emporio Armani Milano, caduta di misura in Grecia contro l’Olympiacos, ma per la squadra di Ettore Messina nel Pireo è iniziato un vero e proprio tour de force che la porterà a giocare 11 partite (compresa quella con l’Olympiacos) che saranno decisive sia nella corsa alla Final Eight di Coppa Italia, sia per il campionato, ma soprattutto per rientrare in corsa per i playoff di Eurolega. Vediamo il calendario dei biancorossi da qui al 31 gennaio.

Domani, venerdì 5 gennaio, Melli e compagni scendono in campo al Forum contro il Bayern Monaco, sfidante diretta nella corsa playoff di Eurolega. Tornare al successo è fondamentale per non vedere la top 10 scappare via definitivamente. Domenica 7, invece, trasferta difficile in campionato a Trento, nell’ultima giornata di andata e match che deciderà se Milano si qualificherà alla Coppa Italia o se verrà, clamorosamente, esclusa.

Martedì 9 si torna in Europa e seconda sfida consecutiva al Forum di Assago contro un’avversaria tedesca. Sarà la volta dell’Alba Berlino di Spagnolo e Procida, avversaria assolutamente alla portata di Milano che non può permettersi un passo falso. Due giorni dopo, l’11 gennaio, ancora Eurolega e ancora match casalingo, questa volta contro la Stella Rossa Belgrado, altra formazione che sta cercando la rimonta per rientrare nella corsa playoff e altra partita che l’Olimpia non può sbagliare.

Il 14 gennaio si resta al Forum, ma questa volta in campionato, quando arriva un Tortona che sta vivendo una difficile stagione. Il 19 gennaio, poi, trasferta spagnola in Eurolega, con l’EA7 che scenderà in campo a Valencia, una delle squadre che Milano – se avrà ottenuto delle vittorie sin qui – avrà messo nel mirino per la rimonta playoff. Il 21, invece, trasferta a Pesaro in un classico della Serie A. Il tour de force si chiuderà con il trittico di fine mese, con la sfida interna contro il Barcellona il 26 gennaio, con i catalani pericolosi ma che attraversano un periodo difficile, per poi ospitare il 28 Sassari, altra squadra che sta vivendo un’annata non facile, mentre gennaio si chiuderà il 31 dove era iniziato, cioè in Grecia, questa volta contro il Panathinaikos, altra formazione che attualmente precede di tre vittorie Milano e, dunque, altro scontro diretto e decisivo per riaprire i giochi europei e non archiviare in largo anticipo la stagione.

Credits: Ciamillo

