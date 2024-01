Basket: Olimpia Milano col brivido in Eurolega. Shields e Melli incantano, al Barcellona non riesce la rimonta

Splendida vittoria per l’Olimpia EA7 Emporio Armani Milano in Eurolega. La squadra allenata da Ettore Messina si rilancia battendo il Barcellona secondo in classifica per 71-67 al Mediolanum Forum di Assago nella 23a giornata. Splendida la performance di Shavon Shields (23 punti), ma anche di Nicolò Melli che, al di là dei punti, è magnifico in ogni fase del gioco. Ai blaugrana non bastano i 28 di Jiri Vesely, in grandissimo spolvero.

Si parte nel segno del grande equilibrio, con l’Olimpia che regge il ritmo del Barcellona grazie a un ottimo Melli, molto in forma sui due lati del campo. Quando arriva il 12-12, però, è anche il momento del primo affondo da parte degli uomini di Messina. La difesa si stringe, McGruder, Shields, Voigtmann e Hall si uniscono alla festa e in un lampo il punteggio diventa di 23-12, che poi è quello di chiusura del quarto d’apertura.

Hernangomez prova a spingere il Barça a inizio secondo quarto, solo per essere respinto dalla tripla di Voigtmann. Di fatto Milano non concede mai reale spazio agli ospiti: Melli, la difesa e Poythress creano le premesse del +14 (36-22). Il Forum salta in piedi con Ricci che stoppa la tripla di Kalinic, ed è un’ulteriore ragione che motiva un’Olimpia scatenata. Napier e Shields sono inarrestabili: 45-25, che diventa 47-28 all’intervallo.

Si riparte con il tentativo del trio Vesely-Satoransky-Parker di rimettere in partita il Barcellona. Non era pensabile vederlo perennemente a -20, ed ecco che risale a -11. Ci pensa di nuovo Melli a sbloccare i suoi, ma è un temporaneo attimi: Vesely sigla il -7 (51-44). McGruder e Shields scoccano triple fondamentali, ed è loro merito se l’Olimpia resta avanti di 8 punti con 10 minuti da giocare.

Flaccadori rimette la doppia cifra di vantaggio in tasca a Milano, che trae energia per ricominciare a segnare il passo. Shields decide di dare al Forum altra soddisfazione: 67-53. Il Barça, però, è duro a morire nonostante il doppio tecnico a Brizuela, che sparisce dal campo. Vesely e Parker rimettono gli ospiti in scia (69-64), prima di due liberi di Shields e di Melli che accusa qualche problema fisico. Manca 1’30”, e di lì non segna più nessuno fino all’1/2 di Vesely che, però, genera il rimbalzo di Kalinic del 71-67. E proprio lui segna ancora da tre per il 72-70, dando un brivido notevole ai secondi finali. Shields, però, mandato in lunetta non tradisce: 2/2. Satoransky sbaglia dall’arco, finisce 74-70 ed è gioia Olimpia.

OLIMPIA EA7 EMPORIO ARMANI MILANO-BARCELLONA 74-70

MILANO – Lo, McGruder 11, Poythress 10, Bortolani ne, Melli 5, Napier 9, Ricci, Flaccadori 2, Hall 8, Shields 23, Hines, Voigtmann 6. All. Messina

BARCELLONA – Da Silva, Pauli ne, Vesely 28, Brizuela 2, Kalinic 9, Satoransky 6, Hernangomez 10, Laprovittola, Parker 11, Nnaji ne, Jokubaitis 4, Parra. All. Grimau

Credit: Ciamillo