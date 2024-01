Basket, Messina urla, ma non trova soluzioni e Milano crolla col Panathinaikos

Si è appena conclusa all’Oaka Altion di Atena la sfida tra i padroni di casa del Panathinaikos e l’EA7 Emporio Armani Milano, match valido per la ventiquattresima giornata dell’Eurolega. Una vittoria di Melli e compagni significava restare in corsa per un posto ai play-in continentali, una sconfitta, invece, significava vedere le migliori 10 scappare via e rendere l’impresa sempre più difficile. Ecco come è andata.

Avvio poco spettacolare ad Atene, dove le due formazioni commettono diversi errori e faticano a entrare in partita. Così qualche tiro non preciso e qualche brutto pallone perso da Milano regalano poco prima di metà quarto un piccolo vantaggio al Pana che va sul +4. Fatica l’Olimpia al tiro, con percentuali bassissime, e così i greci provano l’allungo, doppiando Milano sul 16-8. Una tripla di Mirotic prova a scuotere i suoi che limitano i danni e vanno al primo stop sotto 21-16.

Le cose vanno ancora peggio a inizio secondo quarto, con i rimbalzi offensivi che permettono al Panathinaikos di scappare via, con Milano che sbaglia troppo, ha anche sfortuna su un paio di tiri, ma di base non riesce a costruire nulla di pericoloso in attacco. Con un 6/18 da 2 punti e un 2/8 da tre nei primi 15 minuti che valgono il +12 greco. Non si sblocca Milano, inguardabile in attacco, che difende malissimo e subisce la fisicità dei greci ai rimbalzi e, così, dopo 20 minuti il Pana è già andato via meritatamente sul 44-28.

Cerca una reazione Milano a inizio ripresa, con le percentuali greche che scendono in attacco, mentre l’Olimpia trova un paio di canestri importanti e si riporta a -11 dopo due minuti e mezzo di gioco. Ma è solo una fiammata, perché subito il Pana torna a difendere bene e ad attaccare, oltre a prendere i rimbalzi e due triple valgono il nuovo +16. Non sta trovando soluzioni Messina per una partita in cui i suoi ragazzi non sono mai in partita, con il coach che si arrabbia, ma non cambia uno spartito che stona. Si va, così, all’ultimo stop su un 57-41 che mostra i troppi problemi dell’Olimpia questa sera.

Al Panathinaikos serve solo controllare gli ultimi 10 minuti, impedendo a Milano di accendere una luce che appare pericolosamente spenta. E i greci lo fanno senza alcuna difficoltà, con l’Olimpia che sembra già pensare alla sfida di venerdì con l’Efes. Ennesimo ko stagionale, dunque, per Milano che resta così a 2 successi dalla zona playin, ma con le partite che continuano a diminuire da qui a fine stagione regolare. Vince, dunque, il Panathinaikos che supera l’Olimpia Milano per 79-62.

Credits: Ciamillo