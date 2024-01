Basket, Messina “Hall decisivo grazie a Napier e Flaccadori. Obbligati a rotazioni ridotte”

Secondo successo consecutivo in Eurolega ieri sera per l’Olimpia Milano, che dopo il Bayern Monaco ha battuto anche l’Alba Berlino, arrivando a un solo successo dalla zona play-in. Una vittoria sofferta contro i tedeschi, ma figlia delle ottime prestazioni di Melli, Flaccadori, Bortolani, Hall e Napier. E per Ettore Messina domani altra sfida contro la Stella Rossa con una squadra in emergenza.

“Non rientrerà nessuno per almeno ancora due settimane. Stanno migliorando, ricominciando a fare alcune cose. Shavon non ha ancora fatto nulla di pallacanestro, Maodo ha appena ricominciato e Billy deve fare terapie. La situazione è questa” ha detto il coach a fine partita, evidenziando come certe scelte nelle rotazioni sono forzate proprio da questa situazione.

“Le rotazioni ridotte? Dobbiamo continuare così” ha dichiarato Messina, accennando appunto alle tante assenze. Con tante partite così ravvicinate, infatti, molti giocatori non possono garantire un ampio minutaggio e, così, Messina deve dosare le forze.

Altra chiave per la vittoria è un ritrovato Davon Hall. E, anche qui, le motivazioni per Messina sono chiare. “È stato assolutamente cruciale, per la sua difesa ed anche in attacco. Non è un caso lui stia giocando molti più minuti con due trattatori di palla, questo gli permette di fare quello che sa fare bene e di tirare con più calma. Sta giocando molto bene e per noi è fondamentale” le sue parole. Insomma, non dovendo fare da play Hall può fare ciò che sa, cioè segnare e difendere.

Credits: Ciamillo

Leggi tutte le notizie di Basket su OA Sport...