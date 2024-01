Basket, l’Olimpia Milano con la Stella Rossa vuole chiudere la rimonta playoff

Torna in campo domani l’EA7 Emporio Armani Milano e al Forum d’Assago arriva la Stella Rossa Belgrado per la ventunesima giornata dell’Eurolega di basket. E dopo le vittorie contro Bayern Monaco e Alba Berlino ora i ragazzi di Ettore Messina sono a una sola vittoria dalla zona play-in e contro i serbi vogliono chiudere il gap.

La stagione europea di Milano non è stata facile sin qui, tra troppi infortuni e sconfitte di misura che hanno rallentato la corsa dei biancorossi. Ma nelle ultime settimane, nonostante le pesanti assenze di Mirotic, Shields e Lo (tra gli altri), Melli e compagni hanno trovato le energie e la voglia per ribaltare sentenze che apparivano già scritte.

A fare la differenza sono stati gli italiani, con le conferme di Nicolò Melli e Stefano Tonut, decisivi soprattutto in fase difensiva, mentre palla in mano Diego Flaccadori ha saputo farsi trovare pronto e, invece, è esploso in maniera definitiva Giordano Bortolani, che nelle ultime partite è diventato decisivo. Ed è da difesa e dal suo nucleo italiano – cui aggiungere un ritrovato Davon Hall e Nabazz Shapier – che Milano deve partire anche domani contro la Stella Rossa.

La squadra di Belgrado segue l’Olimpia con 8 vittorie, ma dopo tre successi negli ultimi 4 turni, martedì sera la Stella Rossa è caduta malamente in casa del Villeurbanne. Tra i giocatori da tenere d’occhio c’è una vecchia conoscenza del campionato italiano, cioè Milos Teodosic, ma anche l’ex biancorosso Nemanja Nedovic, mentre la squadra ha perso Nikola Tomic, appena rientrato a Belgrado ma ora out per un mese.

Credits: Ciamillo

