Basket, la Virtus Bologna ospita Napoli in Serie A. Impegni casalinghi per Milano e Brescia

La Serie A di basket scende in campo nel fine settimana alle porte per la diciottesima giornata della regular season 2023-2024. Due gli anticipi in programma sabato 27 gennaio, con le rimanenti sei partite distribuite domenica 28 gennaio dal pomeriggio fino alla sera: andiamo quindi a presentare brevemente cosa ci attende il turno imminente.

Nel primo anticipo del sabato sera l’Umana Reyer Venezia ospita al Taliercio alle 19:30 la Dolomiti Energia Trentino: entrambe le squadre sono alla ricerca del pronto riscatto dopo la battuta d’arresto rimediata la settimana scorsa rispettivamente contro la Bertram Tortona (dell’ex coach oro-granata Walter De Raffaele) e la Germani Brescia. Alle 20:30 toccherà invece alla Givova Scafati affrontare la Nutribullet Treviso: i campani puntano a cancellare il ko contro Pistoia di sette giorni fa, mentre i veneti vogliono dare continuità al successo interno contro la Dinamo Sassari per risalire posizioni in fondo alla classifica. La domenica pomeriggio di basket in Serie A si apre con il match delle 16:30 tra la capolista Germani Brescia e l’Estra Pistoia: i lombardi cercano di mantenere la vetta solitaria, mentre la neo-promossa vuole continuare a mantenere l’ottava posizione che al momento le garantirebbe l’accesso ai playoff.

Alle 17:00 l’Olimpia Milano attende al Forum di Assago la Dinamo Sassari, guidata per la prima volta in panchina dal nuovo allenatore Nenad Markovic subentrato all’esonerato Piero Bucchi: i campioni d’Italia sono attesi dal difficile match di Eurolega contro il Barcellona di questa sera, mentre il Banco di Sardegna cerca di rialzare la testa dopo la sconfitta contro la Nutribullet Treviso. Sfida in chiave salvezza importante quella della Vitrifrigo Arena in programma alle ore 18:00 tra la Carpegna Prosciutto Pesaro e la Happy Casa Brindisi, con le due contendenti distanziate solo da quattro punti in graduatoria (10 per i marchigiani, 6 per i pugliesi). Alle 18:15 sarà invece il turno della Virtus Bologna, che alla Segafredo Arena dovrà vedersela contro la sorprendente GeVi Napoli: i bolognesi si trovano al secondo posto in classifica con 24 punti al pari della Reyer Venezia, tallonati da vicino proprio dai partenopei con 22 punti.

Poco dopo, alle 18:30, ecco la partita tra la Bertram Tortona e l’Unahotels Reggio Emilia: gli emiliani vogliono far saltare il fattore campo per rimanere nella zona playoff, mentre i piemontesi cercano il secondo sigillo consecutivo dopo quello di domenica scorsa contro la Reyer Venezia. Completa il programma della diciottesima giornata il ‘derby’ lombardo tra la Vanoli Cremona e l’Openjobmetis Varese (ore 19:30): i padroni di casa si ritrovano a ridosso dell’ottava piazza, mentre i biancorossi hanno bisogno di fare punti per cercare di allontanarsi dalla zona retrocessione.

