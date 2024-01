Basket: la Virtus Bologna ospita il Bayern Monaco per continuare a sognare in Eurolega

Il 2023 europeo della Virtus Bologna si è concluso con un meraviglioso secondo posto in classifica e la squadra di Luca Banchi vuole proseguire anche nel nuovo anno. Domani sera alla Segafredo Arena arriverà il Bayern Monaco, una delle pochissime formazioni che in questa stagione ha messo in difficoltà la Virtus, che dunque avrà anche un sentimento di rivalsa contro i tedeschi.

All’andata, infatti, il Bayern si è imposto per 90-76 al termine di una partita che si è decisa nell’ultimo quarto, dove è arrivato il break decisivo della squadra tedesca. Un Bayern trascinato in quella occasione da un clamoroso Serge Ibaka, che ha messo a referto una doppia doppia da 24 punti e 13 rimbalzi; mentre a Bologna non bastarono i 22 punti di Marco Belinelli.

Quella sconfitta, però, non ha sicuramente intaccato il cammino della Virtus, capace di spingersi in solitaria al secondo posto e reduce dalla vittoria di Belgrado contro il Partizan. Anche il Bayern è sicuramente in un buon momento e il successo di misura contro il Valencia mantiene vivo il sogno playoff per la squadra di Pablo Laso.

Una Virtus che si è mossa sul mercato, firmando in pochi giorni il lettone Rihards Lomazs ed il croato Ante Zizic, che vanno a prendere il posto del partente Jalen Smith e dell’infortunato Devontae Cacok. Sicuramente due colpi importanti e che potrebbe aver migliorato ulteriormente il roster di Luca Banchi, aumentando ulteriormente la profondità della panchina bolognese.

In casa finora la Virtus è stata praticamente perfetta, con otto vittorie consecutive dopo il ko iniziale con lo Zalgiris. Bologna vuole dunque mantenere questa striscia positiva, considerando che comunque il vantaggio sulla settima è di sole due partite e che c’è ancora tutto un girone di ritorno da giocare. Meglio continuare a vincere per mettersi al sicuro per poi sognare ancora più in grande.

Credit Ciamillo

