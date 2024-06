LIVE Olimpia Milano-Virtus Bologna 81-78, Serie A basket in DIRETTA: l’Armani vince gara 3 e avvicina lo Scudetto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

22.31 La nostra diretta live termina qui, grazie per averci seguito fino a questo punto, buon proseguimento di serata con la cronaca del match su OA Sport.

22.30 Al termine di un match tiratissimo l’Olimpia Milano di Ettore Messina conquista dunque gara 3 e giovedì avrà il primo match-point per la conquista dello Scudetto.

FINISCE QUI! MILANO VINCE GARA 3!

Dopo un check al tavolo gli arbitri assegnano il possesso a Milano, finisce dunque di fatto qui gara 3.

E’ andata a centimetri Bologna dall’impattare la partita.

Stoppato Lundberg poi tripla sul ferro di Belinelli, 1″ sul cronometro, rimessa Virtus.

81-78 2/2 Mirotic, 12″ sul cronometro, time out di Banchi che sposterà la palla nella metà campo avversaria, serve una tripla per l’overtime.

Fallo di Abass che manda in lunetta Mirotic.

Milano conquista una rimessa offensiva con 15″ sul cronometro. Time out Bologna.

79-78 Shengelia porta la Virtus a -1, 34″ da giocare, squadre in bonus.

79-76 Shengelia si appoggia al vetro, time out Milano.

79-74 Penetrazione di Napier.

77-74 Semi-gancio di Mickey che si è caricato Bologna sulle spalle.

77-72 2/2 Mirotic.

Viaggio in lunetta per Nikola Mirotic.

75-72 Rimbalzo offensivo prezioso di Mickey che tiene la Virtus in corsa, 2’08” da giocare.

Infrazione dei 24 Milano, 3’14” sul cronometro, Bologna in bonus, due falli di squadra commessi da Milano nel quarto quarto.

75-70 Shields alza la parabola, +5 Milano, 4’08” da giocare, time out Virtus.

73-70 Liberi di Shields.

71-70 Penetrazione di Lundberg.

71-68 TRIPLA di Abass, 6’02” da giocare.

71-65 Penetrazione di Napier, allungo Milano.

69-65 Appoggio a canestro di Mirotic.

67-65 Liberi di Lundberg.

67-63 Un libero di Napier, +4 Milano.

66-63 Penetrazione di Napier.

INIZIA IL QUARTO E ULTIMO QUARTO!

FINISCE IL TERZO QUARTO!

62-59 Mickey si appoggia al vetro.

62-57 Flaccadori sul ribaltamento, +5 Milano con 1’27” da giocare nel terzo quarto.

60-57 1/2 Mickey.

Fallo ingenuo di Hall che manda Mickey in lunetta allo scadere dei 24.

60-56 Liberi di Shields.

58-56 Penetrazione di Pajola.

58-54 TRIPLA di Voigtmann, 4’22” da giocare nel terzo quarto.

55-54 SHENGELIA! Il georgiano si prende la linea di fondo e vola sopra il ferro.

55-52 Pajola si appoggia al tabellone.

55-50 TRIPLA di Mirotic.

52-50 Altra schiacciata di un Mickey incontenibile fino a questo punto della serata.

52-48 Dentro il libero aggiuntivo.

51-48 Canestro con fallo subìto di Mirotic.

49-48 Penetrazione di Mickey, 7’04” da giocare nel terzo quarto.

49-46 TRIPLA di Tonut.

INIZIA IL SECONDO TEMPO!

21.17 Primo tempo scoppiettante al “Forum” con Milano che prova a piazzare l’allungo nel secondo quarto venendo ripresa però dalla Virtus che grazie alla tripla di Pajola in chiusura va al riposo sul -2. A tra poco per il racconto del secondo tempo.

FINISCE IL PRIMO TEMPO!

46-44 TRIPLA di Pajola.

46-41 Flaccadori dal palleggio, 15″ sul cronometro.

44-41 Mickey appoggia al vetro il -3 Virtus, squadre in bonus.

44-39 Liberi di Mickey, 1’15” da giocare nel secondo quarto.

44-37 Mirotic si appoggia al vetro.

42-37 1/2 Shields.

Viaggio in lunetta per Shavon Shields.

41-37 TRIPLA di Belinelli.

41-34 TRIPLA di Napier, allungo Milano sul massimo vantaggio, time out Bologna.

38-34 Rimbalzo offensivo di Zizic che entra nel tabellino.

38-32 Dentro il libero aggiuntivo, 5’58” da giocare nel primo tempo.

37-32 FLACCADORI! Canestro con il fallo subìto da Cordinier.

35-32 Piazzato di Flaccadori.

33-30 Appoggio a canestro di Melli.

INIZIA IL SECONDO QUARTO!

FINE DEL PRIMO QUARTO!

29-25 TRIPLA DI HALL SULLA SIRENA! Fuochi d’artificio al “Forum”.

26-25 LUNDBERG RISPONDE DALL’ALTRA PARTE!

26-22 FLACCADORI DA TRE! 29″ per chiudere il primo quarto.

21-20 Liberi di Shengelia.

21-18 TRIPLA di Shields.

18-15 MIROTIC! Canestro con fallo subìto da Mickey, potenziale gioco da tre.

16-15 Hines riporta avanti Milano dalla lunetta.

14-15 Liberi di Mickey.

14-13 Napier calibra per Hines, 3’33” per chiudere il primo quarto.

12-12 Un libero di Cordinier.

12-11 MELLI! Anche l’ex Reggiana si iscrive alla gara delle schiacciate.

10-11 SCHIACCIATA a due mani di Cordinier.

10-9 Gancio di Melli.

8-9 SCHIACCIATA di Dunston, sorpasso Bologna.

8-7 TRIPLA di Belinelli.

8-4 Liberi di Melli, 6’57” da giocare, 1-3 i falli.

6-4 Penetrazione di Shields.

4-4 Pajola si iscrive al tabellino della serata.

4-2 Mirotic elude la marcatura di Shengelia.

2-2 Penetrazione di Belinelli.

2-0 Shields sblocca subito lo score.

SI PARTE!

20.25 QUINTETTI, MILANO: Napier, Tonut, Shields, Melli, Mirotic; BOLOGNA: Belinelli, Pajola, Shengelia, Cordinier, Dunston.

20.20 Dieci minuti alla palla a due di una gara 3 che fungerà da spartiacque per la serie.

20.15 Le squadre stanno ultimando la fase di riscaldamento, presentazione delle squadre in corso.

20.10 Dopo l’1-1 maturato nelle prime due gare a Bologna la serie Scudetto si sposta a Milano.

20.05 Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale di Olimpia Milano-Virtus Bologna, gara 3 della finale Scudetto del campionato di Serie A di basket 2023-2024.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale di Olimpia Milano-Virtus Bologna, gara 3 della finale Scudetto del campionato di Serie A di basket 2023-2024. Palla a due prevista per le ore 20.30 al “Mediolanum Forum” di Assago. Buon divertimento con il nostro racconto in tempo reale.