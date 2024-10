LIVE Virtus Bologna-Bayern Monaco, Eurolega basket in DIRETTA: occasione per proseguire la risalita

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buona serata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di sesto turno di Eurolega 2024-2025 tra Virtus Segafredo Bologna e Bayern Monaco. Ancora all’Unipol Arena va in scena il duello tra le V nere e il club bavarese, con i due club in situazioni differenti di classifica.

La Virtus, infatti, ha colto la scorsa settimana la sua prima vittoria. E l’ha fatto non su un campo qualsiasi, ma su quello molto complesso del Partizan Belgrado, con un 69-70 che ha davvero avuto il sapore del sospiro di sollievo per una squadra che sta sostanzialmente assumendo due volti, quello italiano e quello europeo.

Con il Bayern, oltre al solito Devontae Cacok, sarà assente anche Alessandro Pajola. Vigilia agitata più che altro dal caso Zizic, che riguarda le prestazioni non proprio esaltanti del giocatore in tempi recenti. Due i fattori fondamentali: il primo è che il Bayern è al momento un quasi cantiere aperto capace di enormi imprese (Olympiacos), ma anche di partite non esaltanti (ha perso già due volte in campionato e, contro Wurzburg, nell’ultima, giocata oltretutto di domenica, l’ha spuntata di un solo punto).

Queste le parole di Luca Banchi alla vigilia: “Il Bayern Monaco è una squadra che ha già mostrato, nelle prime uscite stagionali, tutto il proprio potenziale e che offensivamente li rende l’attacco più prolifico dell’intera EuroLeague. Avremo il compito di indirizzare la gara su ritmi a noi più congeniali, imponendo concentrazione, fisicità e combattività per battere un avversario di tale portata“.

La palla a due tra Virtus Segafredo Bologna e Bayern Monaco verrà alzata alle ore 21:00. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!