Basket, Napier infligge un altro dispiacere alla Virtus Bologna: il Bayern Monaco si impone in Eurolega

Bruciante sconfitta per la Virtus Segafredo Bologna nella sesta giornata di Eurolega. La squadra di Luca Banchi esce sconfitta sul proprio campo con il Bayern Monaco per 84-87, quinta sconfitta continentale e terza alla Segafredo Arena; non bastano i 21 punti di Shengelia, i 17 di Morgan e i 13 di Polonara artefice della rimonta nel finale, ci si inchina davanti ai 26 di Carsen Edwards e ai 16 di Napier, autore della tripla che decide la gara.

I primi punti del match sono dello spauracchio Edwards, ma Bologna si avvia con un gioco da tre punti di Momo Diouf: parte un parziale di 17-2 che fa volare via la Virtus (17-6). Il Bayern prova a rientrare con il solito Edwards, ma la squadra di Banchi è brava a tenere il margine fino a poco prima della sirena, con Napier che in contropiede segna il 25-19 del primo quarto.

Ma l’inerzia cambia completamente nel secondo parziale. L’attacco delle V Nere non funziona più e rimane a secco per oltre cinque minuti: in questo lasso di tempo i tedeschi mettono su un parziale di 11-0 e arriva il vantaggio per il Bayern. L’emorragia si ferma con due liberi di Shengelia, poi Cordinier segna il -1 sul 29-30, ma sale in cattedra Weiler-Babb con la tripla che permette il nuovo allungo; i tedeschi toccano così il +7 all’intervallo sul 33-40.

Bologna prova a rientrare in avvio di terzo quarto, le triple di Cordinier e Shengelia riportano la squadra di Banchi sul -3 (40-43), ma il Bayern scappa: Edwards con cinque punti in fila, poi Booker e Voigtmann permettono agli ospiti di toccare il +12, poi aggiornato sul +16 con l’altra tripla di Edwards per il 46-62. Ma la Virtus trova la forza di crederci: Morgan e Clyburn danno la scossa, è quest’ultimo a firmare la singola cifra di svantaggio e poi arriva la tripla di Polonara per il 60-68 del 3′.

Sull’onda lunga di aver recuperato metà dello svantaggio, arriva un 8-0 di break in favore della Virtus che trova il pari a quota 68 con la tripla di Morgan al 33′. Bologna riesce a mettere nuovamente la testa avanti con il gioco da tre punti di Polonara per il 78-75. Shengelia mette a segno due giocate da campione tra canestro e sfondamento su Edwards, ma la tripla di Weiler-Babb firma il pari a 51” dal termine.

Clyburn sbaglia il canestro del sorpasso, e a 5” dalla sirena arriva la tripla di Napier, l’unica della sua partita, in controtempo che lascia spiccioli di tempo a Bologna. Morgan viene mandato in lunetta e fa un erroneo 2/2, togliendo la possibilità di rimbalzo; viaggio immacolato di Harris e Bologna ha solo sei decimi per la tripla del pari, che sbatte sul ferro partendo dalle mani di Morgan